«Рекламный вектор-2025» ждет молодых и драйвовых

С 16 по 17 апреля 2025 года в РУДН имени Патриса Лумумбы состоится 19 Всероссийская научно-практическая конференция «Рекламный вектор-2025: коммуникации без границ». Организатором проекта выступает кафедра рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ Экономического факультета.

Мир коммуникаций меняется быстрее, чем когда-либо. Ответы на актуальные вопросы этого направления участники смогут получить от спикеров конференции:

Проректор по стратегическим коммуникациям РУДН: Елена Апасова;

Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), генеральный директор SPN Communications: Андрей Баранников;

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), д.э.н., профессор Владимир Евстафьев;

Заместитель директора Фонда целевого капитала «Истоки» по внешним связям и развитию Артем Минаев;

Президент фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий»: Михаил Симонов.

Помимо дискуссий и мастер-классов, в рамках конференции пройдут четыре студенческих конкурса:

конкурс научных статей (по итогам конференции будет издан сборник с индексацией в РИНЦ);

конкурс плакатов;

конкурс видеоподкастов;

конкурс рекламных видеороликов.

Возможно очное, гибридное и заочное участие в работе конференции.

Регистрация участников и подача конкурсных работ продлятся до 8 апреля 2025 года.