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18+
04.04.2025 в 19:10

«Рекламный вектор-2025» ждет молодых и драйвовых

Студентов ждут дискуссии и мастер-классы по актуальным вопросам коммуникаций

С 16 по 17 апреля 2025 года в РУДН имени Патриса Лумумбы состоится 19 Всероссийская научно-практическая конференция «Рекламный вектор-2025: коммуникации без границ». Организатором проекта выступает кафедра рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ Экономического факультета.

Мир коммуникаций меняется быстрее, чем когда-либо. Ответы на актуальные вопросы этого направления участники смогут получить от спикеров конференции:

  • Проректор по стратегическим коммуникациям РУДН: Елена Апасова;
  • Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), генеральный директор SPN Communications: Андрей Баранников;
  • Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), д.э.н., профессор Владимир Евстафьев;
  • Заместитель директора Фонда целевого капитала «Истоки» по внешним связям и развитию Артем Минаев;
  • Президент фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий»: Михаил Симонов.
«Рекламный вектор-2025» ждет молодых и драйвовых «Рекламный вектор-2025» ждет молодых и драйвовых «Рекламный вектор-2025» ждет молодых и драйвовых «Рекламный вектор-2025» ждет молодых и драйвовых «Рекламный вектор-2025» ждет молодых и драйвовых

Помимо дискуссий и мастер-классов, в рамках конференции пройдут четыре студенческих конкурса:

  • конкурс научных статей (по итогам конференции будет издан сборник с индексацией в РИНЦ);
  • конкурс плакатов;
  • конкурс видеоподкастов;
  • конкурс рекламных видеороликов.

Возможно очное, гибридное и заочное участие в работе конференции.

Регистрация участников и подача конкурсных работ продлятся до 8 апреля 2025 года.

Рекламный вектор РУДН
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