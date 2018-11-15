Рекламные доходы российских интернет-медиа за год составили почти 12 млрд рублей

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) пересчитала рекламные доходы российской прессы за 2017 год с учетом цифровых медиа и интернет-версий печатных изданий, сообщают «Ведомости». Согласно данным АКАР, от рекламы на своих сайтах СМИ получили 11,7 млрд рублей в прошлом году.

Ранее АКАР давала оценку сегмента прессы, учитывая только рекламные доходы бумажных изданий. В 2017 году они равнялись 20,5 млрд рублей. Теперь пресса включает в себя три подсегмента: издательства, у которых есть только печатные СМИ; издательские дома, у которых есть и печатные СМИ, и электронные версии изданий; интернет-медиа без печатных версий.

Рекламные доходы всех трех подсегментов за 2017 год достигли 32,2 млрд рублей. Таким образом, с учетом доходов СМИ от интернет-рекламы общая динамика рекламных доходов издателей в 2017 году оказалась близкой к нулю или даже с небольшим ростом. Рекламная выручка только бумажных изданий за тот же период упала на 8%.

АКАР изменила методику подсчета выручки печатных СМИ и включила в нее оценку доходов издательств от интернет-рекламы по инициативе 11 крупных издательских домов, которые больше года назад обратились с такой просьбой в ассоциацию. Издательские дома посчитали оценку падения рынка прессы некорректной, негативно влияющей на репутацию компаний и настаивали, чтобы в их доходах учитывался digital.

Как ранее писал Sostav со ссылкой на координатора Комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, ассоциация помимо традиционной оценки объемов рекламного рынка, которая сейчас включает в себя ТВ, радио, прессу, Out of Home и интернет, работает и над альтернативной оценкой. Она подразумевает вычленение онлайн-составляющей в различных медиасегментах. Если эксперимент удастся, то по итогам 2018 года АКАР наряду с привычной оценкой представит еще одну, которая будет основана на делении рынка не по носителям рекламы, а по контенту.

На этой неделе АКАР представила оценку российского рекламного рынка за девять месяцев 2018 года. Печатная пресса продолжила падение — рынок сократился на 10%, до 12,8−13 млрд рублей.