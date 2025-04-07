Рекламное агентство Red Digital запускает новые рекламные инструменты

В условиях цифровых преобразований в телевизионной индустрии наблюдается стремительный переход к многоформатному смотрению и перераспределение медиапотребления в пользу новых устройств. Red Digital внимательно следит за тенденциями рынка и в ответ на современные вызовы всегда стремится находить новые инструменты и нестандартные подходы. О запуске новых рекламных инструментов пресс-служба компании рассказала Sostav.

Одним из таких инструментов является Connected TV (СTV)

Connected TV — это экосистема устройств, с помощью которых пользователи могут смотреть видеоконтент:

Smart TV— телевизор с функцией Smart TV, является частью CTV только при подключении к интернету.

Set-Top-Box (Streaming Stick) — стриминговые устройства, имеющие выход в интернет. Чаще всего содержат определенные предустановленные стриминговые сервисы.

Игровая консоль — используется не только для игр, но и для стриминга видеоконтента.

Данный формат представляет собой pre-roll, mid-roll и switch-roll ролики, автоматически воспроизводящиеся со звуком во время просмотра телепередачи. Агентство сформировало тематические пакеты с индивидуальным объемом трафика и инвентаря. Например, пакет «Детский», в который включены такие телеканалы, как «Карусель», или пакет «Спорт-спорт-спорт», где собраны все спортивные трансляции. Размещение возможно как в прайм-тайм, так и в другом телевизионном тайм-слоте, что будет актуально, например, если ЦА рекламодателя — домохозяйки.

Мария Высоцкая, управляющий директор Red Digital: Мы обновили собственный инвентарь, так как наблюдаем серьезную нехватку видео-инвентаря на рынке и высокую медиаинфляцию в телевизионной рекламе. Сегодня CTV становится отличной альтернативой классическому телевидению, куда нынче попасть могут лишь избранные рекламодатели. Плюсы такого формата в практически полном отсутствии фрода, максимальном охвате «лайт-вьюеров» и платежеспособной аудитории. Кроме того, процент досмотра рекламного ролика в CTV выше, а стоимость размещения значительно ниже, чем на ТВ.

Второй продукт — это Digital Radio. Данный формат представляет собой аудиорекламу в эфире радиостанций с цифровым вещанием. Аудиоролик интегрируется, как правило, в формате преролла перед началом аудиоконтента.

Специалисты Red Digital собрали сплит из радиостанций по разным критериям, например, станции с наиболее широким охватом или с высокодоходной аудиторией. К размещению принимаются аудиоролики длительностью от 5 до 30 секунд. Возможно таргетирование по количеству радиостанций, по гео, а также дням недели или времени трансляции. Преимущества такого формата, помимо широкого охвата и доступности инструмента, в высокой запоминаемости рекламного сообщения и эмоциональном воздействии. Такой формат отлично подойдет, к примеру, для сферы развлечений или путешествий.