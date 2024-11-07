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18+
07.11.2024 в 18:00

Как рекламная интеграция «Банка ДОМ.РФ» стала семейным шоу

Проект «Это семейное» не только повысил узнаваемость бренда банка, но и завоевал симпатии зрителей

Весной 2024 года на телеканале ТНТ вышел сезон нового шоу «Это семейное», в котором герои сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова помогали российским семьям исполнять мечты. «Банк ДОМ.РФ» выступил в качестве партнёра и помогал ведущим в исполнении желаний гостей шоу. Наталья Паршикова, директор по маркетингу «Банка ДОМ.РФ», рассказала Sostav, как появилась идея интеграции и как шоу помогло укрепить образ семейного банка среди аудитории.

Как появилась идея шоу

Всё шоу «Это семейное» — от концепции до названия — разработала наша команда в партнёрстве с каналом ТНТ и «ГПМ Рекламой». Идея этой интеграции, как и остальных рекламных активностей «Банка ДОМ.РФ», появилась из нашей главной цели — показать, что мы не просто банк, где можно взять ипотеку, а банк, который решает комплексные задачи, когда дело касается заботы о семье.

Задачи кампании:

  • выстроить новое позиционирование;
  • увеличить рост знания бренда;
  • донести до целевой аудитории преимущества банка и продукта;
  • выделиться из клаттера;
  • максимизировать качество контакта.

По словам Натальи Паршиковой, за предыдущие годы за «Банком ДОМ.РФ» закрепился образ ипотечно-строительного банка, но у него есть и традиционные банковские продукты, не связанные напрямую с рынком недвижимости: вклады, накопительные счета, зарплатный проект, кредитные инструменты, а также премиальное и частное банковское обслуживание. «Как банк мы стремимся создавать условия для поддержки семьи и тех, кто собирается её построить, через развитие финансовых сервисов и рынка недвижимости. Как бренд мы хотим быть банком для всех семей, с детьми и не только, а ключевой ценностью для нас является доверие. Мы верим, что это не только основа любой семьи, но и основа отношений между финансовым сервисом и человеком. Так как мы позиционируем себя как банк для семьи, то решили, что доносить наши ценности нужно также на языке, который будет понятен современным семьям», — поделилась Наталья Паршикова.

Выход на ТВ в таком формате был первым опытом для банка, была проведена большая работа, по созданию концепции и одним из наиболее важных моментов был выбор ведущих и героев для шоу, так как на российском телевидении за последние пару десятилетий показывалось много сериалов и шоу про семью: «Воронины», «Счастливы вместе», «Папины дочки».

«Мы искали образ, который органично впишется в современные реалии и будет ассоциироваться со счастливой семьей, и герои Андрея Гайдуляна и Валентины Рубцовой подошли как нельзя лучше. Хотя артисты в шоу играли самих себя, а не своих героев, вокруг них создавалась душевная семейная атмосфера, открытый диалог, такой нужный и в обычной коммуникации, и в рекламной», — рассказала представитель проекта.

Как всё прошло

Перед запуском шоу мы совместно с телеканалом ТНТ провели кастинг, чтобы выбрать семьи, которые примут участие в нашем спецпроекте. Принять участие могла любая семья, для этого было достаточно откликнуться на анонс в эфире или социальных сетях ТНТ. Мы получили множество заявок и отобрали пять семей из разных городов России.

Наши ведущие — Андрей и Валя — приезжали в гости к нашим героям. Они показали, как живут и о чём мечтают российские семьи, нашли что-то общее со своими персонажами, а главное — осуществили давнюю мечту одного из членов семьи.

Так, первая семья переехала из Москвы в Переславль, там супруги Глеб и Ольга открыли музей крестьянского быта «Конь в пальто». Ведущие взяли на себя исполнение мечты Глеба — он решил сделать сюрприз своей супруге и подарить романтическое свидание над землёй в корзине воздушного шара.

Вторую семью ведущие навестили во Владимире. Мария и Алексей — семья спасателей, оба работают в МЧС и незадолго до приезда шоу они успели осуществить свою мечту самостоятельно, у них родился сын. Теперь желанием героев было отблагодарить родителей Маши за помощь и поддержку и подарить им — путешествие в Северную Осетию.

Среди исполненных желаний также были вечеринка-сюрприз, настоящая свадебная церемония и щенок, о котором мечтала вся семья.

Исполняя мечты, мы не забывали рассказывать и о продукте «Банка ДОМ.РФ» — вкладе «Мой Дом». За время кампании мы совместно с командой ТНТ подготовили 5 выпусков и 5 повторов шоу на ТВ, а также спонсорские заставки на ТНТ и ТНТ4. Помимо эфира тв-каналов для поддержки кампании мы использовали:

  • сайт tnt-online;
  • сеть площадок c дистрибуцией контента телеканала ТНТ (tnt-online, национальный видеохостинг RUTUBE и онлайн-кинотеатр PREMIER);
  • официальные аккаунты телеканала ТНТ и «СашаТаня» во «ВКонтакте»;
  • личные страницы ведущих шоу во «ВКонтакте».

Мы использовали максимум инструментов и площадок для анонсирования: баннеры на сайте ТНТ Masthead, брендирование, стикер с экстендером, мобильный супер-баннер, мобильный Fullscreen, All Roll, а также посты в официальном аккаунте ТНТ в ВК, посты в официальном аккаунте «Саша и Таня» в ВК, посты в личных аккаунтах Андрея Гайдуляна и Валентины Рубцовой.

Примеры размещения баннеров Как рекламная интеграция «Банка ДОМ.РФ» стала семейным шоу Как рекламная интеграция «Банка ДОМ.РФ» стала семейным шоу Как рекламная интеграция «Банка ДОМ.РФ» стала семейным шоу

Результаты интеграции

Шоу «Это семейное» не только повысило узнаваемость бренда «Банка ДОМ.РФ», но и завоевало симпатии зрителей. По результатам исследования, проведенного совместно с Tiburon Research, 77% аудитории, смотревшей шоу, положительно оценила интеграцию, а 85% зрителей положительно отнеслись к героям, участвующим в интеграции.

Рекламная кампания эффективно отработала на знание рекламы банка. За время интеграции мы получили более 12 млн показов в цифровой среде и более 27 млн контактов с нашей целевой аудиторией на ТВ. В моменты выходов спонсорской интеграции трафик вырос на 17%, а интеграции в сообществах ТНТ в ВК добавили к нему ещё 6%.

Благодаря интеграции качество контакта общей рекламной кампании выросло на 5 процентных пунктов, а общий охват рекламной кампании с частотой 5+ увеличился на 3 процентных пункта — до 89%.

Согласно отчету Tiburon-research «Оценка эффективности рекламы "Банка ДОМ.РФ"», также повысилась узнаваемость рекламы: 42% аудитории смогли вспомнить наше шоу, а 45% после просмотра заинтересовались продуктом «Банка ДОМ.РФ».

Дом.РФ
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