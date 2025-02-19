Реклама мобильных приложений: на каких площадках искать пользователей

За последние три года мир мобильный рекламы в России сильно изменился. На это, в том числе, повлиял уход ключевых игроков. Маркетологи стали пересматривать свои стратегии и искать новые варианты продвижения брендов. Рынок перестроился, и теперь он предлагает множество альтернативных площадок и инструментов, способных принести результаты не хуже, а иногда даже лучше. О том, как привлекать новых пользователей, куда вкладывать бюджет в 2025 году для успешного продвижения мобильных приложений, об эффективных инструментах и полезных площадках Sostav рассказал Евгений Кораблев, директор по маркетингу и стратегическим партнёрствам Centra.

«Яндекс Директ»

Контекстная реклама «Яндекса» позволяет решать следующие задачи:

Повышение узнаваемости бренда. Помогает потенциальным клиентам узнать о вашей компании через поисковую выдачу и другие площадки. Они перейдут на ваш сайт, ознакомятся с продуктом, изучат полезную информацию и смогут подписаться на рассылку. Это позволит им лучше узнать бренд и повысит вероятность совершения покупки в будущем.

Увеличение продаж. Рекламные предложения могут заинтересовать пользователя вашим продуктом и замотивировать его совершить покупку в вашем интернет-магазине.

Возврат клиентов. Если пользователь ранее интересовался продуктами вашей компании, но не совершил заказ, вы можете напомнить ему о своем предложении.

Укрепление доверия к бренду. Можно запускать имиджевую рекламу, которая создаст позитивный образ вашей компании в глазах целевой аудитории. Регулярное упоминание бренда в положительном контексте повысит доверие к нему.

Если у вас небольшой опыт в продвижении или его нет совсем, то можно использовать «Мастер кампаний». Это режим «Яндекс Директа» для упрощенной настройки рекламы. «Мастер кампаний» подсказывает настройки, предлагает готовые заголовки, текст, изображения, ключевые фразы.

Когда вы первый раз после регистрации заходите в «Директ», то автоматически попадаете на страницу запуска рекламы через «Мастер кампаний». Кроме того, режим можно открыть другим способом: в личном кабинете нажать кнопку «Добавить», а затем — «Кампанию».

Новые инструменты в «Яндекс Директе»

С мая 2024 года все новые рекламные кампании создаются исключительно в формате ЕПК — единой перфоманс-кампании. Это инструмент для специалистов по контекстной рекламе, который позволяет комплексно решать перфоманс-задачи в рамках одной кампании. Новый тип кампаний объединяет и расширяет возможности графических, текстово-графических и товарных объявлений.

В ней можно использовать фиды, ключевые фразы и таргетинг по аудиториям, создавая пересечения и уникальные сегменты. Также в «Директе» появились и другие новые форматы:

Полноэкранный формат. Занимает весь экран устройства, когда посетитель переходит между страницами сайта, что привлекает его внимание.

Floor Ad. Это невысокий блок прямоугольной формы, который находится внизу. Он не отвлекает от просмотра основного контента, но содержит значимую информацию и привлекательный оффер.

Rewarded. Это полноэкранный блок с игровой составляющей. За его просмотр пользователь может получать бонусы, например, доступ к дополнительному контенту.

Также в 2024 году в Директе появились два полезных инструмента, которые помогут избежать ситуации, когда под условия фильтра не попадает ни один товар, и объявления не показываются.

Изменения

1. Онлайн-валидация фильтров в ЕПК

При настройке фильтр для товаров, система в режиме реального времени проверяет, сколько офферов подходит под условие. Обращайте внимание на эту подсказку — она поможет избежать ситуации, когда под условия фильтра не попадает ни один товар, и показы объявлений не идут.

2. Статусы объявлений о товарах

Отображаются в смарт-баннерах, «Товарной кампании» и динамических объявлениях в течение нескольких часов с момента настройки фильтров и запуска кампании.

В «Товарной кампании» их можно найти на странице кампании, в смарт-баннерах и динамических объявлениях — на странице редактирования группы. Если ни один товар не подходит под настроенный фильтр, вы увидите уведомление в интерфейсе Директа и сможете перейти в группу, чтобы исправить настройки.

Также появилась возможность генерации рекламных креативов с помощью нейросетей. В интерфейсе Единой перфоманс-кампании появился инструмент, который на основе искусственного интеллекта предложит варианты заголовков, текстов и изображений для текстово-графических объявлений.

«VK Реклама»

«VK реклама» — единая платформа для рекламодателей, которая превращает пользователей проектов VK в клиентов.

На сегодняшний день VK Ads отлично работает для продвижения сообществ, игр VK, видео и других продуктов, связанных непосредственно с экосистемой VK. Также на данный момент в «VK Рекламе» стал доступен сбор аудитории, которая взаимодействовала с рекламой: отреагировала на объявление, просмотрела видео или прокомментировала клип.

Ключевые преимущества и изменения:

1. Трехуровневая структура кабинетаВ «VK Рекламе» добавлен третий уровень — группа, что позволяет детализировать настройки.

Кампания: стратегия, бюджет, лид-формы.

Группа: гео, аудитория, ключевые слова, платформа.

Объявление: баннеры, тексты, юридическая информация

2. Универсальные объявления

Поддерживаются несколько форматов баннеров: 16:9, 1:1, 4:5.

Можно настраивать заголовки рядом с логотипом, есть возможность добавлять юридическую информацию.

3. Статистика на одной вкладке

В «VK Рекламе» доступ к статистике по всем объявлениям сразу на одной вкладке, а во «ВКонтакте» для этого нужно проверять каждую кампанию.

4. Более глубокая аналитика

Подробная статистика по полу, возрасту, регионам и ключевым метрикам, что облегчает понимание аудитории.

5. Архив объявлений

Архивированные объявления можно восстановить с сохранением статистики, что невозможно в кабинете «ВКонтакте».

6. Лид-формы с расширенными возможностями

Добавлены разные типы форм: «Компактный», «Больше текста», «Вознаграждение».

Возможность отслеживать звонки, добавляя номер телефона.

7. Использование внешних аудиторий

Можно импортировать аудитории из других систем, таких как myTarget, что компенсирует отсутствие Look-alike.

8. Расширенные места размещения

Рекламу можно размещать не только в социальных сетях, но и выбирать конкретные места, например, In-Stream, Fullscreen.

9. Автогенерация текстов объявлений

Возможность автоматически генерировать заголовки и тексты на основе предоставленной информации.

10. Медиатека для креативов

Все загруженные креативы сохраняются, упрощая их повторное использование. В кабинете «ВКонтакте» нужно загружать материалы заново.

Среди ключевых изменений в 2024 году — создание лид-форм по ссылке, автоматизация настройки мультикампаний и улучшение работы с товарной каруселью.

Также в лид-формах появилась возможность привязки к сообществам и мгновенного чата с клиентами. Кроме того, реализована верификация контактных данных для повышения качества лидов. Быстрая настройка мультикампаний с помощью чат-бота упрощает запуск рекламных кампаний, позволяя пользователям описывать свой бизнес и цели, а система предлагает оптимальные решения. Динамический подбор креативов обеспечивает персонализированный подход к каждому пользователю, что повышает конверсию и эффективность рекламы. Расширенный органический охват дает возможность пользователям сохранять объявления и делиться ими, увеличивая их срок действия и привлекая дополнительный трафик.

Также VK планирует развивать все направления: от сайтов и мобильных приложений до музыки и «Дзена».

Сайты: будут внедрены новые инструменты для работы с пикселем VK, включая сканер готовности сайта к продвижению.

Мобильные приложения: ожидается интеграция с AppGallery и упрощенные кампании с одной ссылкой.

Товарные фиды: интерактивные механики и автоматическое создание фидов по ссылке.

Социальные сети и «Дзен»: появятся новые цели и модели оптимизации.

Музыка: улучшенные модели рекомендаций и новые места размещений.

«VK Реклама» продолжит адаптироваться под запросы рекламодателей, предлагая инструменты, которые помогут бизнесу достигать лучших результатов.

Petal Ads

Petal Ads — это рекламная платформа, разработанная компанией Huawei. Она позволяет рекламодателям продвигать свои продукты и услуги в экосистеме Huawei, которая включает в себя устройства, приложения, магазин приложений AppGallery, браузер Petal Search, карты Petal Maps и другие сервисы.

Недавние изменения на платформе Petal Ads предоставляют несколько ключевых преимуществ:

1. Расширение аудитории

Больше пользователей: Huawei активно увеличивает свою аудиторию, особенно на растущих рынках. Это делает Petal Ads привлекательной площадкой для охвата новых пользователей, которые могут быть менее охвачены другими платформами.

Экосистема Huawei: Petal Ads охватывает не только мобильные устройства, но и широкий спектр сервисов, таких как AppGallery, Petal Search и Petal Maps, что дает доступ к разнообразной и лояльной аудитории.

2. Улучшенные возможности таргетинга

Контекстный таргетинг: обновленная платформа предлагает более точный контекстный таргетинг, что позволяет лучше адаптировать рекламу к интересам и поведению пользователей.

Инструменты сегментации: Новые инструменты позволяют детализировать таргетинг по таким параметрам, как демография, интересы, местоположение, поведение в приложениях и другие факторы.

3. Инновационные форматы рекламы

Интерактивные объявления: платформа предлагает разнообразные форматы, включая видео, интерактивные баннеры, и нативную рекламу, что позволяет увеличить вовлеченность пользователей.

4. Простота интеграции и управления

Понятный интерфейс: платформа предлагает удобный интерфейс для настройки и управления кампаниями. Это позволяет даже новичкам быстро адаптироваться и запускать рекламу.

Подробная аналитика: доступ к улучшенным аналитическим инструментам помогает рекламодателям отслеживать эффективность кампаний в реальном времени и оптимизировать их.

5. Прозрачность и безопасность

Контроль качества контента: Petal Ads уделяет внимание безопасности и качеству рекламы, контролируя ее содержание, что позволяет избежать недобросовестных рекламодателей.

Конфиденциальность данных: Huawei придерживается строгих стандартов конфиденциальности, что важно для пользователей, особенно в условиях растущего беспокойства о безопасности данных.

6. Конкурентные условия

Стоимость размещения: за счет меньшей конкуренции по сравнению с более крупными платформами, такими как Google Ads, стоимость размещения рекламы в Petal Ads может быть ниже, что делает ее привлекательной для рекламодателей с ограниченным бюджетом.

Партнерские программы и бонусы: Huawei активно предлагает партнерские программы и бонусы для новых рекламодателей, что позволяет сократить расходы на запуск кампаний.

7. Поддержка локальных рекламных кампаний

Локализация рекламы: Huawei активно развивает возможности локализации, адаптируя рекламные кампании для конкретных регионов и языков, что повышает их эффективность на локальных рынках.

Региональные партнеры: платформа поддерживает сотрудничество с региональными агентствами и партнерами, что упрощает доступ на новые рынки.

Эти изменения делают Petal Ads привлекательной площадкой как для международных, так и для локальных брендов, заинтересованных в расширении своей аудитории и более точном таргетинге рекламы.

За 2024 год Petal Ads получил особое развитие, усовершенствовав существующие механики. На сайте Huawei Developers можно найти обновления, касающиеся новых функций. Эти новшества включают улучшенные аналитические инструменты, расширенные возможности таргетинга и новые форматы объявлений, что позволяет рекламодателям эффективнее достигать целевую аудиторию.

Также Huawei не ограничивается лишь разработкой новых функций — компания активно поддерживает сообщество разработчиков и рекламодателей. На платформе стали доступны обучающие материалы, руководства и гайды. Для оперативного решения вопросов пользователи могут обратиться к форуму сообщества или воспользоваться функцией «Умный ассистент».

In-App площадки

Appnext

Appnext — одна из наиболее известных OEM-площадок. По собственной оценке, показывает 6,5 миллиардов объявлений ежедневно, а также является партнером топовых производителей. Помимо базовых преимуществ OEM-рекламы (нативность, заметность, нацеленность именно на продвижение приложений), у Appnext есть уникальные возможности:

Широкий охват аудитории: платформа сотрудничает с крупными производителями смартфонов, такими как Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, Lenovo и ZTE, что обеспечивает доступ к миллионам пользователей по всему миру.

Высокая частота показов: Appnext ежедневно демонстрирует 6,5 миллиардов объявлений, что позволяет охватить широкую аудиторию и обеспечить высокий уровень видимости рекламы.

Нативные рекламные форматы: реклама выглядит как часть интерфейса устройства (рекомендации в виджетах, клавиатуре, папках и т. д. ), что делает ее менее навязчивой и повышает доверие пользователей.

), что делает ее менее навязчивой и повышает доверие пользователей. Разнообразие форматов рекламы: платформа предлагает разные типы рекламы — от баннеров при настройке нового устройства до рекомендаций внутри приложений и OEM-сторах, что позволяет адаптировать кампании под конкретные задачи.

Точный таргетинг по интересам: Appnext использует алгоритмы, которые анализируют интересы и предпочтения пользователей, сегментируя их по категориям и показывая релевантные объявления.

Поведенческий таргетинг с технологией Timeline: алгоритмы анализируют поведение пользователей, определяя подходящие моменты для показа рекламы. Это увеличивает вероятность конверсии и снижает рекламные расходы.

Надежность в условиях нестабильности рынка: Appnext продолжает стабильно работать в России, что особенно важно на фоне технических проблем у конкурентов, таких как Unity Ads.

Эти преимущества делают Appnext эффективной платформой для продвижения приложений с использованием OEM-рекламы.

Xapads

Xapads — это глобальная рекламная платформа (DSP), специализирующаяся на programmatic-рекламе и OEM-источниках. Она предлагает широкий спектр рекламных решений для мобильных приложений, позволяя запускать кампании через интеграцию с крупными сетями, включая OEM-платформы.

Xapads предоставляет доступ к разнообразным каналам, включая нативные размещения в системных приложениях смартфонов, рекламные форматы на основе интересов и поведенческих данных пользователей, а также позволяет запускать кампании через внутренние и внешние каналы производителей мобильных устройств.

Преимущества Xapads

Разделение OEM- и Programmatic-трафика: Xapads позволяет одновременно управлять OEM- и programmatic-рекламой через один интерфейс. Это обеспечивает гибкость в выборе источников трафика и дает возможность тестировать разные каналы, не смешивая их, что помогает более точно анализировать результаты.

Удобный рекламный кабинет: платформа предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет управлять кампаниями, настраивать ставки и проводить оптимизацию вручную. Это позволяет рекламодателям эффективно контролировать бюджеты и добиваться лучших результатов.

Гибкие настройки для паблишеров: Xapads предоставляет уникальные инструменты для более тонкой настройки рекламы под конкретных паблишеров. Это позволяет адаптировать кампании под целевую аудиторию и увеличить конверсию.

Минимальный уровень фрода: благодаря проверенным источникам трафика и внутренним антифродовым механизмам Xapads обеспечивает высокое качество рекламы, снижая риски некачественных конверсий и фрода.

Доступ к крупным OEM-паблишерам: платформа сотрудничает с популярными OEM-паблишерами, такими как Xiaomi Keyboard и APKPure. Это позволяет охватить значительную долю пользователей Android и обеспечить высокий объем установок.

Экономия на антифроде: Xapads зарекомендовала себя как надежный источник трафика, что позволяет сократить расходы на использование антифрод-систем для контроля качества конверсий.

Масштабируемость и гибкость: платформа подходит для масштабирования рекламных кампаний благодаря возможности тестирования различных источников и каналов. Это позволяет настраивать кампании под разные сегменты аудитории и адаптировать их в зависимости от результатов.

Эффективная поддержка: Xapads предоставляет квалифицированную поддержку для рекламодателей, помогая в оптимизации и настройке кампаний. Команда баинга платформы обладает эксклюзивными возможностями по тонкой корректировке аудитории, что повышает эффективность рекламы.

Благодаря этим опциям Xapads — привлекательная площадка для рекламодателей, которые ищут гибкие и надежные решения для продвижения мобильных приложений и работы с OEM-рекламой.

Перечисленные инструменты для продвижения мобильных приложений хорошо работают, и с их помощью можно добиваться высоких результатов. Единственное, не всегда получается сделать это сразу: приходится дополнительно обучаться и привыкать к новой платформе и ее особенностям.