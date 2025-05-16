Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.05.2025 в 16:27

Реклама бренда срабатывает за 1,5 секунды

Такой вывод был сделан по итогам исследования, проведенного агентством VCCP

Британское агентство VCCP утверждает, что для запоминания рекламы достаточно всего 1,5 секунды активного внимания — при условии, что в креативе используются узнаваемые brand assets. Согласно проведенному агентством исследованию, бренды, не использующие ярко выраженные визуальные элементы, теряют до 66 пенсов с каждого потраченного фунта на цифровую рекламу. При этом даже сильные ассеты работают только тогда, когда медийное и креативное планирование идут рука об руку и соответствуют особенностям каждой платформы.

Исследование охватило 72 видео от восьми брендов VCCP — включая O2, Cadbury, Domino’s, Old El Paso, easyJet, Sage, Bulldog и White Claw — и проанализировало 20 тыс. просмотров. Результат: эффективно брендированные ролики оказались в 2,5 раза результативнее слабых.

VCCP предлагает брендам пять практических рекомендаций:

  • Знать и использовать свои ключевые ассеты.
  • Балансировать между сторителлингом и охватными форматами.
  • Интегрировать креатив и медиа на этапе планирования.
  • Считать каждую секунду.
  • Подготовьте свой бренд к презентации с помощью эффективных цифровых активов.

Исследование доказало, что 1,5 секунды фокусированного взгляда достаточно, чтобы вызвать запоминание в реальном цифровом потоке. Генеральный директор VCCP Media Джеймс Шорленд подчеркнул, что бренды уделяют внимание эффективности медиа, но упускают из виду неэффективность креатива, а это миллиарды упущенных возможностей. Агентство предлагает новый подход к оценке и построению рекламных стратегий, где ключевую роль играют не объем, а точность и согласованность.

Исследования Брендинг Креативность узнаваемость бренда VCCP
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.