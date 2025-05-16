Реклама бренда срабатывает за 1,5 секунды

Британское агентство VCCP утверждает, что для запоминания рекламы достаточно всего 1,5 секунды активного внимания — при условии, что в креативе используются узнаваемые brand assets. Согласно проведенному агентством исследованию, бренды, не использующие ярко выраженные визуальные элементы, теряют до 66 пенсов с каждого потраченного фунта на цифровую рекламу. При этом даже сильные ассеты работают только тогда, когда медийное и креативное планирование идут рука об руку и соответствуют особенностям каждой платформы.

Исследование охватило 72 видео от восьми брендов VCCP — включая O2, Cadbury, Domino’s, Old El Paso, easyJet, Sage, Bulldog и White Claw — и проанализировало 20 тыс. просмотров. Результат: эффективно брендированные ролики оказались в 2,5 раза результативнее слабых.

VCCP предлагает брендам пять практических рекомендаций:

Знать и использовать свои ключевые ассеты.

Балансировать между сторителлингом и охватными форматами.

Интегрировать креатив и медиа на этапе планирования.

Считать каждую секунду.

Подготовьте свой бренд к презентации с помощью эффективных цифровых активов.

Исследование доказало, что 1,5 секунды фокусированного взгляда достаточно, чтобы вызвать запоминание в реальном цифровом потоке. Генеральный директор VCCP Media Джеймс Шорленд подчеркнул, что бренды уделяют внимание эффективности медиа, но упускают из виду неэффективность креатива, а это миллиарды упущенных возможностей. Агентство предлагает новый подход к оценке и построению рекламных стратегий, где ключевую роль играют не объем, а точность и согласованность.