Рейтинг работодателей hh.ru-2024: лидеры в индустрии маркетинга

Надежда Козлова, HR-директор «СберМаркетинга»:

Наша задача всегда заключалась в том, чтобы создавать для сотрудников благоприятную рабочую среду и культуру, которые позволяли бы достигать больших результатов, но при этом сохранять фокус на личность и потребности каждого. Сейчас перед нами снова стоят большие стратегические цели. Насколько качественно мы сможем реализовать запланированное — увидим в результатах рейтинга через год.