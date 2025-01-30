Рейтинг работодателей hh.ru-2024: лидеры в индустрии маркетинга

HeadHunter опубликовал рейтинг лучших работодателей страны — в отрасли «Маркетинг, реклама, издательский бизнес». Об этом платформа сообщила изданию Sostav.
Лидерами отрасли стали:
1 место: «СберМаркетинг».
2 место: издательство «Эксмо».
3 место: издательство «Просвещение».
Кроме того, «СберМаркетинг» занял 4 место в общем рейтинге компаний России.
Рейтинг сформировался на основе четырех индексов: HR-анкетирование, внутренняя оценка eNPS сотрудников, опрос соискателей и отзывы бывших сотрудников.
Надежда Козлова, HR-директор «СберМаркетинга»:
Наша задача всегда заключалась в том, чтобы создавать для сотрудников благоприятную рабочую среду и культуру, которые позволяли бы достигать больших результатов, но при этом сохранять фокус на личность и потребности каждого. Сейчас перед нами снова стоят большие стратегические цели. Насколько качественно мы сможем реализовать запланированное — увидим в результатах рейтинга через год.