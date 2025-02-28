Медиарейтинг красоты: d'Alba вошел в тройку самых упоминаемых косметических брендов в СМИ

Корейский бренд d'Alba занял второе место в тройке лидеров среди самых упоминаемых в СМИ косметических брендов в прошлом году. Иностранный бренд вновь попал в лидеры рейтинга — впервые с 2022 года. В 2023-м весь топ-3 составляли российские компании. Таковы результаты ежегодного исследования агентства Win2Win Communications (есть в распоряжении Sostav).

Рейтинг возглавил российский бренд органической косметики Natura Siberica. Больше всего публикаций в СМИ пришлось на эту марку. Ее доля в топ-10 составила 12,9%. Однако отрыв от d'Alba невелик — корейский бренд с показателем 12,8% занял вторую строчку. Тройку лидеров замыкает российская марка профессиональной косметики Geltek, набравшая 10,7%.

В топ-10 рейтинга вошли еще несколько российских брендов: на четвертом месте расположился Aravia с долей 10,6%, следом идет Pravilnaya Kosmetika (пятое место, 10,1%), а Librederm и Art&Fact заняли седьмую и восьмую позиции с показателями 8,63% и 8,62% соответственно.

Помимо d'Alba, среди международных марок в 10-ке самых упоминаемых в СМИ оказались Babor, Clarins и La Roche-Posay, занявшие шестое, девятое и 10-е места соответственно.

Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications: В этом году рейтинг упоминаемости косметических брендов в СМИ демонстрирует высокую конкуренцию: разрыв между лидерами минимален, а борьба за внимание аудитории становится всё более динамичной. Такой небольшой разрыв между позициями брендов говорит о том, что индустрия развивается в условиях равных возможностей, где каждая компания может укрепить свои позиции за счёт качественного контента и стратегического подхода к коммуникациям.

Win2Win Communications составляет рейтинг упоминаемости косметических брендов в СМИ с 2014 года. В этом году были проанализированы материалы порядка 200 онлайн-изданий, где отслеживалась упоминаемость около 90 российских и зарубежных марок.