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08.02.2021 в 11:15

Apple снова возглавила рейтинг самых уважаемых компаний Fortune

Корпорация занимает первое место 14 лет подряд

Американский деловой журнал Fortune представил свой ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний в мире. В топе 2021 года первые три места заняли IT-гиганты Apple, Amazon и Microsoft, при этом Apple занимает первое место уже 14 лет подряд. Facebook на этот раз в рейтинге не оказалось.

Четвертое место заняла студия Walt Disney, на пятом месте оказалась сеть кофеен Starbucks, поднявшаяся за год на одну строчку. В первую десятку вновь вернулся Netflix. Производитель процессоров Nvidia, химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories и электронная платежная система PayPal дебютировали в топ-50.

Весь топ-10 заняли компании из США. Список выглядит следующим образом:

  1. Apple
  2. Amazon
  3. Microsoft
  4. Walt Disney
  5. Starbucks
  6. Berkshire Hathaway
  7. Alphabet
  8. JPMorgan Chase
  9. Netflix
  10. Costco Wholesale

Рейтинг составлен на основе опроса консалтинговой компании Korn Ferry. Респондентам представили 670 самых высокодоходных компаний из 30 стран мира. 3,82 тыс. топ-менеджеров и аналитиков из 52 отраслей оценивали предприятия в своей сфере по девяти критериям: от инвестиционной ценности, качества управления и продуктов до социальной ответственности и способности привлекать новые таланты. Для топ-10 те же респонденты выбрали десять компаний, которыми они восхищаются больше всего.

Ранее издание Brand Finance опубликовало ежегодный отчет Global 500, в который вошли самые дорогие компании мира. Его также возглавила корпорация Apple, которая оказалась на первом месте впервые с 2016 года. Эксперты оценили компанию в $263,4 млрд — ее стоимость выросла на 87% год к году.

Apple Fortune
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