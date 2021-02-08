Apple снова возглавила рейтинг самых уважаемых компаний Fortune

Американский деловой журнал Fortune представил свой ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний в мире. В топе 2021 года первые три места заняли IT-гиганты Apple, Amazon и Microsoft, при этом Apple занимает первое место уже 14 лет подряд. Facebook на этот раз в рейтинге не оказалось.
Четвертое место заняла студия Walt Disney, на пятом месте оказалась сеть кофеен Starbucks, поднявшаяся за год на одну строчку. В первую десятку вновь вернулся Netflix. Производитель процессоров Nvidia, химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories и электронная платежная система PayPal дебютировали в топ-50.
Весь топ-10 заняли компании из США. Список выглядит следующим образом:
- Apple
- Amazon
- Microsoft
- Walt Disney
- Starbucks
- Berkshire Hathaway
- Alphabet
- JPMorgan Chase
- Netflix
- Costco Wholesale
Рейтинг составлен на основе опроса консалтинговой компании Korn Ferry. Респондентам представили 670 самых высокодоходных компаний из 30 стран мира. 3,82 тыс. топ-менеджеров и аналитиков из 52 отраслей оценивали предприятия в своей сфере по девяти критериям: от инвестиционной ценности, качества управления и продуктов до социальной ответственности и способности привлекать новые таланты. Для топ-10 те же респонденты выбрали десять компаний, которыми они восхищаются больше всего.
Ранее издание Brand Finance опубликовало ежегодный отчет Global 500, в который вошли самые дорогие компании мира. Его также возглавила корпорация Apple, которая оказалась на первом месте впервые с 2016 года. Эксперты оценили компанию в $263,4 млрд — ее стоимость выросла на 87% год к году.