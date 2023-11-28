К октябрю 2023 года рынок доставки продуктов вырос на 42,4%

В третьем квартале 2023 года рынок онлайн-продаж продовольственных товаров вырос относительно аналогичного периода 2022-го на 55%, говорится в исследовании INFOLine (есть у Sostav). Объёмы продаж достигли 216 млрд руб. и увеличились относительно второго квартала этого года на 5,6%. Однако ускорение темпов роста исследователи связывают с эффектом низкой базы третьего квартала 2022 года.

Всего за девять месяцев 2023-го рынок вырос на 42,4% до 620 млрд руб., а доля онлайн в объеме розничных продаж продовольственных товаров — на 1,0 процентный пункт до 3,8%. В конце года рост рынка онлайн в этой категории может составить 45−49%, а его емкость — от 910 до 935 млрд руб. Доля превысит 4,0%.

По итогам третьего квартала 2023-го лидером рейтинга INFOLine E-grocery Russia TOP остается «Самокат», который увеличил оборот по сравнению с третьим кварталом 2022-го на 96,2% до 38,5 млрд руб. У «СберМаркета» оборот вырос на 84,9% до 37,1 млрд руб., год к году, а по сравнению со вторым кварталом 2023 года — на 5,2%. «ВкусВилл» сохранил второе место, увеличив онлайн-продажи на 57,7% до 32,8 млрд руб. год к году.

X5 Group по итогам третьего квартала 2023 года сохранила третье место, оборот по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос более чем в два раза до 31,9 млрд руб.

На пятом месте ритейл-активы «Яндекса» («Яндекс Лавка», «Яндекс Маркет» только продажи товаров категории Food). В третьем квартале 2023 года оборот ритейл-активов вырос на 80,3% до 21,6 млрд руб в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также одним из драйверов рынка остаются маркетплейсы. Онлайн-продажи продовольственных товаров у Wildberries выросли на 77,6% до 23,9 млрд руб., год к году, у Ozon — на 55,2% до 19,4 млрд руб. год к году, а у «Яндекс Маркета» (без учета проекта «Маркет 15») — на 82,4% до 3,1 млрд руб. год к году.

Инвестиции в промо-акции и бонусы для покупателей стали одним из драйверов роста рынка остается - их доля в третьем квартале выросла по сравнению со вторым и вернулась на уровень конца 2022-го — начала 2023-го.

В третьем квартале 2023 года усилилось преобладание сегмента экспресс-доставки (до двух часов) над закупками впрок, плановой доставкой в заданный временной интервал и самовывозом. В третьем квартале 2023-го оборот в сегменте экспресс-доставки по сравнению со вторым вырос на 6% до 138,5 млрд руб., а год к году — на 67%. В сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза оборот вырос ко второму кварталу на 4,8% (год к году рост составил 37,5%). Причем весь рост обеспечен маркетплейсами, в то время как все прочие игроки в данном канале сократили продажи.