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09.06.2023 в 13:27

Роскомнадзор позволил регистрировать СМИ через «Госуслуги»

В таком случае процедура займёт 15-20 дней вместо 30, говорят в ведомстве

Регистрация СМИ станет возможной через «Госуслуги», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Максима Виноградова. Ведомство уделяет большое внимание работе с сервисом.

По его словам, портал может стать удобным сервисом для регистрации средств массовой информации и лицензирования радиовещания, поскольку процедура в таком случае займёт гораздо меньше времени.

«Один из критериев, по которому можно оценить удобство портала «Госуслуг» — это сокращение срока рассмотрения заявок. Напомню, что регистрация СМИ и лицензирование вещания длится 30 рабочих дней, через портал — это 15−25 (рабочих дней)», — сказал Виноградов.

Ранее сообщалось, что Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте. Он приравнивает предъявление документов из приложения «Госуслуги» к предоставлению оригиналов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предложило применять «Госуслуги» для подтверждения личности и предъявления других государственных документов.

Роскомнадзор медиа СМИ госуслуги
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