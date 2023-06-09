Роскомнадзор позволил регистрировать СМИ через «Госуслуги»

Регистрация СМИ станет возможной через «Госуслуги», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Максима Виноградова. Ведомство уделяет большое внимание работе с сервисом.

По его словам, портал может стать удобным сервисом для регистрации средств массовой информации и лицензирования радиовещания, поскольку процедура в таком случае займёт гораздо меньше времени.

«Один из критериев, по которому можно оценить удобство портала «Госуслуг» — это сокращение срока рассмотрения заявок. Напомню, что регистрация СМИ и лицензирование вещания длится 30 рабочих дней, через портал — это 15−25 (рабочих дней)», — сказал Виноградов.

Ранее сообщалось, что Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте. Он приравнивает предъявление документов из приложения «Госуслуги» к предоставлению оригиналов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предложило применять «Госуслуги» для подтверждения личности и предъявления других государственных документов.