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22.11.2024 в 08:00

Red Wings может провести ребрендинг

Изменения помогут в позиционировании компании

В Red Wings планируют провести ребрендинг. Авиакомпании будет полезно «переосмысление бренда». Об этом в интервью РБК заявил глава компании Владимир Камынин.

По его словам, публичное представление о Red Wings упрощенно — «то ли лоукостер, то ли эксплуатант отечественных воздушных судов». В реальности, это многопрофильный бизнес.

Владимир Камынин:

Это многопрофильный бизнес, центральным ядром которого действительно является авиакомпания со сложной историей и большим опытом эксплуатации широкой линейки как отечественных, так и зарубежных воздушных судов.

Сейчас компания работает над новой стратегий до 2030 года. В ее рамках будет рассматриваться вопрос возможного ребрендинга. «Для того чтобы двигаться дальше, предстоит ответить на вопрос, с какой степенью погружения целесообразно заниматься данным проектом, будет ли это ребрендинг, рестайлинг или фейслифтинг», — добавил Камынин.

Впервые о планах Red Wings провести ребрендинг стало известно в апреле. Тогда сообщалось, что компания может сменить и название на фоне стратегии эксплуатировать только российские самолеты. Источники «Коммерсанта» называли новое возможное название — «Рассвет».

Red Wings
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