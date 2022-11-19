Айдентика бренда «Москвич»: концепт агентства Adwise

Автомобильный рынок сейчас проживает интересную эпоху — вместе с агрессивной волатильностью спроса и падением продаж привычных лидеров, мы наблюдаем стремительные продажи китайских автомобилей и запуск моделей с возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, немалое место в инфополе занимают инициативы возрождения старых автомарок. В Adwise показали Sostav, как может выглядеть обновлённый бренд «Москвич» в 2023 году, когда с последних его изменений прошло более 40 лет.

Нас заинтересовал проект возрождения АЗЛК и бренда «Москвич» — очевидно, что графическое наследие марке досталось богатое, и всегда есть соблазн заняться интерпретациями логотипов и знаков 50-х или 80-х годов. Но мы оставили эту привилегию самому производителю и определили для себя четыре направления для работы.

Первое направление основано на переосмыслении традиций славянской каллиграфии в контексте минимализма, с отсылкой к деталям символики бренда прошлых лет — например, кремлёвские зубцы.

В этом варианте мы получили наиболее самобытные и концептуальные логотип и знак, отлично работающие как в графике, так и в объёме на поверхности автомобиля.

Второе направление основано на традиционном подходе в создании уникального шрифта и знака в контексте актуальных тенденций в дизайне и редизайне современных автомобильных брендов. Здесь не обошлось без эксперимента, который, на наш взгляд, удался: для создания знака и шильдика мы использовали сокращение МСК.



В третьем подходе мы направили свои усилия в сторону концептуальности, футуристичности и минимализма. В качестве концептуального решения был выбран образ ленты Мёбиуса, символа непрекращающегося движения и прогресса, который мы значительно стилизовали для того, чтобы в знаке читалась буква «М».

При этом создание логотипа в этом направлении потребовало наибольшего количества усилий и итераций для приведения дизайна и конструкции шрифта в идеальное состояние.



Дизайнеры не смогли удержаться от эксперимента с третьим вариантом логотипа и лентой Мёбиуса.

Для направления электрических автомобилей мы разработали лаконичный знак, содержащий букву М, при этом напоминающий графический символ электрической схемы.

На наш взгляд, в сочетании с лаконичным начертанием логотипа, получилась стильная минималистичная пара с чистой концепцией.

Советские дизайнеры создали символы «Москвича», дизайн которых до сих пор вызывает профессиональный восторг. Но времена меняются — брендам необходим новый визуальный язык, своевременный и прогрессивный, который сможет соответствовать актуальному образу автомобильного рынка, а также культурному и коммуникационному контексту.

В июне 2022 года 100% бывшего ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность Москвы — мэр города Сергей Собянин заявил, что там будут производить автомобили под брендом «Москвич». Более того, впоследствии под легендарной маркой планируется производство электромобилей.