Дизайн-студия «Логомашина» провела собственный ребрендинг

Логомашина впервые со своего основания провела ребрендинг. Новая айдентика должна помочь компании выйти на новые рынки и показать свой опыт. В дизайн-студии рассказали Sostav том, как разрабатывался новый бренд, целях нововведений и бизнес-показателях.
Главным драйвером ребрендинга стало раширение студии. «Логомашину» основали в 2013 году, тогда компания специализировалась на экспресс-дизайнах за 2 тыс. руб. Со временем клиенты студии становились крупнее — теперь это средний и крупный бизнес, в том числе международного уровня. Компания стала разрабатывать глубинные «дизайн-схемы» — нейминг, брендбуки, сайты.
Все эти изменения требовали и смены айдентики. «Логомашина» ушла от позиционирования в качестве небольшой студии, которая делает доступные по цене логотипы. Новый визуал отсылает к образу опытных профессионалов. Это отражено в более брутальной айдентике, дополненной плавными элементами. Кроме того, в компании отказались от маскота «Логомашинки».
Имя дизайн-студии теперь написано латиницей. Это решение обусловлено началом работы с международными проектами — чтобы все клиенты понимали название.
Само его написание стало брутальнее. Креаторы выбрали шрифт Autonomous Regular, острый и динамичный. Буквы «o» в нём повторяют квадрат из знака. «Это создаёт ритмичность и помогает выстраивать единую айдентику», — подчеркнули авторы ребрендинга. Для контента студии теперь используется шрифт Hoves Pro Regular — он подчёркивает характер компании.
Также изменилась цветовая палитра. Цвет сместился от жёлто-оранжевого к кислотно-салатовому с неоново-жёлтыми акцентами, но сохранил преемственность предыдущему логотипу. В целом цветовая гамма получилась более контрастной. Стало больше чёрного и серого цветов.
Обновили и внешний вид сайта. Предыдущая версия не сильно отличалась от других дизайн-студий: «Обычный шрифт "без изюминки" и уже почти стоковые человечки, которые часто сегодня используются», — указали в компании. Ситуацию исправили с помощью счётчика проектов, растянутой буквы «о», повторяющей ритм логотипа, а также сокращения количества текста.
Для соцсетей студии сделали специальную иконку — светящийся жёлтый квадрат и буквы «lm». Оформление постов стало более ярким и современным. Цветовая гамма: жёлтый, чёрный, серый и белый.
В качестве мерча студия выпустила два предмета одежды: чёрное худи и джинсовую куртку. На них изображены вспышки жёлтого цвета с эффектом «окрашенности баллончиком».
Карине Бадалян, CEO «Логомашины»:
Новый дизайн сделал нас более презентабельными и подсветил экспертность, что дало рост охватов в рекламных кампаниях. Редизайн помог увеличить конверсию сайта в пять раз, заявки же на услугу ребрендинга за последние выходные выросли в три раза. Можно сказать, что с точки зрения бизнеса ребрендинг однозначно удался. Улучшились все главные показатели: конверсия, количество лидов, целевых запросов и финальных сделок.