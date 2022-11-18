Дизайн-студия «Логомашина» провела собственный ребрендинг

Логомашина впервые со своего основания провела ребрендинг. Новая айдентика должна помочь компании выйти на новые рынки и показать свой опыт. В дизайн-студии рассказали Sostav том, как разрабатывался новый бренд, целях нововведений и бизнес-показателях.

Главным драйвером ребрендинга стало раширение студии. «Логомашину» основали в 2013 году, тогда компания специализировалась на экспресс-дизайнах за 2 тыс. руб. Со временем клиенты студии становились крупнее — теперь это средний и крупный бизнес, в том числе международного уровня. Компания стала разрабатывать глубинные «дизайн-схемы» — нейминг, брендбуки, сайты.

Все эти изменения требовали и смены айдентики. «Логомашина» ушла от позиционирования в качестве небольшой студии, которая делает доступные по цене логотипы. Новый визуал отсылает к образу опытных профессионалов. Это отражено в более брутальной айдентике, дополненной плавными элементами. Кроме того, в компании отказались от маскота «Логомашинки».

Имя дизайн-студии теперь написано латиницей. Это решение обусловлено началом работы с международными проектами — чтобы все клиенты понимали название.

Само его написание стало брутальнее. Креаторы выбрали шрифт Autonomous Regular, острый и динамичный. Буквы «o» в нём повторяют квадрат из знака. «Это создаёт ритмичность и помогает выстраивать единую айдентику», — подчеркнули авторы ребрендинга. Для контента студии теперь используется шрифт Hoves Pro Regular — он подчёркивает характер компании.

Также изменилась цветовая палитра. Цвет сместился от жёлто-оранжевого к кислотно-салатовому с неоново-жёлтыми акцентами, но сохранил преемственность предыдущему логотипу. В целом цветовая гамма получилась более контрастной. Стало больше чёрного и серого цветов.

Обновили и внешний вид сайта. Предыдущая версия не сильно отличалась от других дизайн-студий: «Обычный шрифт "без изюминки" и уже почти стоковые человечки, которые часто сегодня используются», — указали в компании. Ситуацию исправили с помощью счётчика проектов, растянутой буквы «о», повторяющей ритм логотипа, а также сокращения количества текста.

Для соцсетей студии сделали специальную иконку — светящийся жёлтый квадрат и буквы «lm». Оформление постов стало более ярким и современным. Цветовая гамма: жёлтый, чёрный, серый и белый.

В качестве мерча студия выпустила два предмета одежды: чёрное худи и джинсовую куртку. На них изображены вспышки жёлтого цвета с эффектом «окрашенности баллончиком».