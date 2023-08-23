Reaspekt Creative создал фешн-контент для пружинного завода

Креативный отдел агентства « Реаспект » — Reaspekt Creative — провел фешн-фотосессию для завода «Пружинный проект». Креаторы взяли с завода пружины разного размера и комплекции и за несколько дней превратили их в серьги, кольца, заколки, цепочки. Таким образом бренд не только создал контент для молодой аудитории, но и продемонстрировал, что предприятие готово к экспериментам, держит руку на пульсе и успевает за трендами в фото/видео.
Reaspekt Creative поставило перед собой цель заявить о себе в соцсетях не через обычные посты, а через коллаборации с «контрастными» брендами — от которых необычного фото-видео контента не ждешь. Cвои умения-навыки специалисты демонстрируют на практике.
Состав творческой группы
ПК «Пружинный проект» (клиент)
Reaspekt Creative (агентство)
Фотограф: Ильяс Рапортинов
Оператор: Илья Бруяко
Модели: Ангелина Дорофеева, Валерия Богданова-Березовская
Мейк-ап: Эльвира Бойченко
Стилист: Ольга Краснова
Дизайнер: Дмитрий Ухорски
Ассистент: Матвей Бруяко
Локация: Фотостудия ONE