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08.11.2023 в 13:05

Диджитал-агентство Realweb обновило фирменный стиль

Изменения приурочены к 25-летию компании

Диджитал-агентство Realweb в честь своего 25-летия обновило айдентику и визуальный стиль. Ребрендинг команда провела инхаус.

Компания переосмыслила логотип: отказалась от иконки компаса, который был в фирменном стиле больше 10 лет и оставила только аллюзию на него в скошенных линиях в начертании двух букв.

Диджитал-агентство Realweb обновило фирменный стиль Диджитал-агентство Realweb обновило фирменный стиль

«Мы осознанно пришли к яркому, простому и понятному начертанию, сместив акцент в сторону названия, а также добавили дескриптор "agency", который композиционно дополняет логотип», — рассказали в Realweb.

Изменения в написании коснулись всей айдентики бренда. До этого использовалось несколько написаний на кириллице и латинице — «Риалвеб», RealWeb, сокращение RW. В рамках ребрендинга компания унифицировала название агентства — Realweb. Оно ориентировано как на российский, так и на международные рынки.

Диджитал-агентство Realweb обновило фирменный стиль Диджитал-агентство Realweb обновило фирменный стиль Диджитал-агентство Realweb обновило фирменный стиль

В типографике агентство выбрало более современный, универсальный и простой в восприятии шрифт — Eastman font. Он имеет множество вариаций по толщине и начертаниям.

Основной шрифт компания дополнила акцидентным — Foglihten. Это позволит создать необычные комбинации и расставить смысловые акценты, отметили в Realweb.

Диджитал-агентство Realweb обновило фирменный стиль Диджитал-агентство Realweb обновило фирменный стиль

Компания сделала прежнюю цветовую гамму в дизайне более сочной, контрастной и выразительной, а также расширила палитру.

Новый фирменный стиль нашел отражение во всей визуальной коммуникации агентства. Был пересмотрен подход к фотоконтенту, сделан апгрейд иллюстраций и разработаны новые визуальные элементы. Им добавили больше жизни, глубины, футуристичности и крафтовости.

Ребрендинг диджитал-агентство
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