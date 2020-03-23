Знакомьтесь, Светлана: «Слобода» и Re:evolution представили «умную» бутылку

«Умная» бутылка от «Слободы» — это инновационная бутылка масла со встроенным голосовым помощником «Светланой». Голосовой помощник станет вашим домашним шефом: подскажет рецепты, последовательность шагов и калорийность. Петь не будет. К слову, «Светлана» — один из самых компактных мировых голосовых помощников в наши дни: он умещается в крышке для бутылки масла «Слобода» и совместим только с упаковками «родного» бренда.

Бутылка готова ответить на любой кулинарный вопрос: предложить рецепты, подсказать следующий шаг, напомнить ингредиент, посчитать энергетическую ценность и объяснить незнакомое слово. Также она может засечь время до готовности блюда, заменив таймер. При этом девайс сохраняет свою исконную функцию — это по-прежнему бутылка, из которой можно наливать масло.

Иван Сиденко, креативный директор Re:evolution : Бренды должны решать проблемы покупателей и делать их жизнь проще и удобней. «Слобода» решила проблему «занятых рук» на кухне инновационно и технологично, а главное — создала нечто новое и практичное.

Кроме того, новый девайс станет интересным собеседником для тех, кто готовит в одиночестве.

Скоро лимитированная серия масла обзаведется новым футуристичным дизайном.

Сергей Иванов, исполнительный директор ГК «ЭФКО» (бренды Слобода, Altero, Violio): Умная бутылка продолжает нашу серию проектов, нацеленных на принесение пользы потребителю. Сейчас у брендов рецепт только один — сконцентрироваться на человеке, который их выбирает. Понять, с какими проблемами он сталкивается, и помочь их ему решить, даже если на первый взгляд это выходит за рамки ваших возможностей. Только это позволит идти со своими потребителями рука об руку с горизонтом в пять, 10, 20 лет.

Полный список функций доступен на сайте проекта. Там же можно заказать себе экземпляр из первой промышленной партии (она насчитывает тысячу бутылок), которая ожидается летом 2020 года. Первые 10 прототипов бутылки были выпущены 18 марта и отправлены на тестирование представителям блогосферы.

Проект уже доступен на платформе «Планета» — если разработку оценят свыше 10 тыс. человек, она будет запущена в массовое производство.

Казунеткина Людмила, Head of digital ГК «ЭФКО»: Кажется, что подсолнечное масло — самый «заземленный» и далекий от футуризма продукт. И это как раз тот случай, когда сложившийся стереотип ограничивает восприятие реального потенциала объекта. Бутылка масла — как телефон: на кухне она всегда нужна и постоянно под рукой. Когда производители телефонов осознали, что их продукт всегда под рукой, это послужило базой и для технологического скачка, и для волны полезных сервисов, всесторонне упростивших нашу жизнь. Так может, нам пора и на бутылку масла посмотреть под другим углом?

Это уже не первая инновационная разработка от Re:evolution. Около месяца назад агентство представило на рынок робокресло для геймеров, кормящее чипсами.

Состав творческой группы:

«Слобода»:

Людмила Казунеткина — Head of digital

Re:evolution :

Иван Сиденко — креативный директор

Аршак Абгарян — руководитель группы

Андрей Прокопеня — продюсер

Анастасия Рудометкина — копирайтер

Евгений Шестилов — арт-директор

Эдуард Бурханов — дизайнер

Никита Сабанцев — менеджер по производству