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28.07.2020 в 12:35

РБК: Сбербанк и Mail.ru Group собираются инвестировать в сервис аренды самокатов URent

И сделать «Ситимобил» «суперприложением»

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Сбербанк и Mail.ru Group намерены инвестировать в сервис аренды электросамокатов и велосипедов URent. Совместное предприятие банка и группы «О2О Холдинг» ведет переговоры о покупке доли в компании, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки.

Один из собеседников издания говорит, что «О2О Холдинг» может получить 10% сервиса. Другой источник рассказал о том, что на первом этапе речь идет о «небольшой доле», но затем совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group может выкупить до 100% URent.

В рамках сделки весь сервис оценили в 700 млн рублей, отмечает издание. Стороны собираются добавить аренду велосипедов и самокатов из URent в приложение «Ситимобила» и сделать платформу «транспортным супераппом» («суперприложением»), говорят собеседники.

В Mail.ru Group, «Ситимобиле» и URent не стали комментировать возможную сделку. Представитель Сбербанк сказал, что не комментирует «рыночные слухи».

Головную компанию URent, ООО «Юрентбайк.ру», зарегистрировали в 2018 году в Ставропольском крае Ольга Стефанюк и Андрей Калинин, напоминает издание. Сервис запустили на юге России в конце того же года.

В 2019 году URent привлек 150 млн рублей от частных инвесторов. Среди них были создатели приложения «Сравни Такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик, а также сооснователь креативного агентства Possible Андрей Виноград. Сейчас пользователи могут арендовать самокаты более чем в 20 городах России.

Mail.Ru Group Сбербанк ситимобил URent
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