Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

E-Promo Group
E-Promo Group
SEMANTEX

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.12.2024 в 05:40

РБК договорился с Hyper о развитии видеорекламы

Сотрудничество позволит предлагать рынку новые форматы

Издание РБК объединился с платформой Hyper для развития проектов в области видеорекламы в мобильной среде. Сделка позволит удовлетворить растущие запросы клиентов на новые рекламные форматы, сообщает издание.

Основатель и гендиректор Hyper Армен Гулинян продолжит управлять компанией. Существующая команда остается и продолжит развитие площадки. При этом Hyper сконцентрируется на разработке новых форматов для рынка.

По словам Гулиняна, привлечение стратегического партнера в лице РБК — важное событие. «Это сотрудничество ускорит развитие и поможет предлагать рынку уникальные форматы видеорекламы, соответствующие требованиям времени», — отметил он.

Ранее стало известно, что «Авито» купил сервис управления интернет-рекламой AdRiver и платформу Soloway. Сервисы, предназначенные для запуска рекламных кампаний, таргетирования рекламы в интернете и ее аудита, позволят площадке создать внешнюю рекламную сеть.

РБК Hyper
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.