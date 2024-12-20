РБК договорился с Hyper о развитии видеорекламы

Издание РБК объединился с платформой Hyper для развития проектов в области видеорекламы в мобильной среде. Сделка позволит удовлетворить растущие запросы клиентов на новые рекламные форматы, сообщает издание.

Основатель и гендиректор Hyper Армен Гулинян продолжит управлять компанией. Существующая команда остается и продолжит развитие площадки. При этом Hyper сконцентрируется на разработке новых форматов для рынка.

По словам Гулиняна, привлечение стратегического партнера в лице РБК — важное событие. «Это сотрудничество ускорит развитие и поможет предлагать рынку уникальные форматы видеорекламы, соответствующие требованиям времени», — отметил он.

Ранее стало известно, что «Авито» купил сервис управления интернет-рекламой AdRiver и платформу Soloway. Сервисы, предназначенные для запуска рекламных кампаний, таргетирования рекламы в интернете и ее аудита, позволят площадке создать внешнюю рекламную сеть.