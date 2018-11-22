РБК назвал топ-50 самых быстрорастущих компаний России

РБК cоставил рейтинг самых быстрорастущих компаний России. Первые три строчки заняли ПТК (Первая тяжеловесная компания) с выручкой 28,28 млрд рублей (прирост в 2015 — 2017 годах — 214%), «АСР-Углесбыт» (24,18 млрд рублей, прирост 268%) и Azur Air (32,52 млрд рублей, 221%).

Четвертой из самых быстрорастущих компаний РФ стал ритейлер «Бристоль», чья выручка увеличивалась средними темпами в 114% в год и в 2017 году достигла 67,5 млрд руб. Пятое место в рейтинге занял крупный строитель электросетевой инфраструктуры из Москвы — «Ленэлектромонтаж» с темпами прироста выручки в 158% в год, до 11,8 млрд в 2017 году.

Совокупная выручка 50 компаний, представленных в рейтинге, в этом году оказалась рекордной — 2,864 трлн рублей. Доходы чемпионов роста пробили отметку 2 трлн руб. впервые с 2015 года, когда они составили 2,599 трлн руб. Правда, почти половина совокупной выручки пришлась на локомотив рейтинга — X5 Retail Group.

В список попали еще три ритейлера с доходами более 100 млрд руб. в 2017 году — сети «Лента» (365 млрд руб.), «Красное & Белое» (210 млрд руб.) и «Детский мир» (101 млрд руб.). Представителей крупного бизнеса из других отраслей в списке не оказалось. Интересно отметить, что список чемпионов роста обновился почти на 90%. Среди новичков — «Бристоль», «Эркафарм», «ВсеИнструменты.ру» и Royal Flight.

Единственной компанией, которая была в списке быстрорастущих пять раз подряд, остается сеть «Красное & Белое» — за это время она увеличила выручку более чем в семь раз. Ближайшие преследователи — сети «ВкусВилл», Familia и «Лента» — лишь третий раз попадают в топ-50.

Самыми рентабельными компаниями из списка оказались представители рыбной промышленности с показателем под 70%: «Курильский универсальный комплекс» при выручке 5,6 млрд руб. получил в 2017-м прибыль почти 4 млрд руб., а мурманский «Арктиксервис» при выручке 6,2 млрд руб. — прибыль 4,3 млрд руб. Самая рентабельная из отраслей благодаря лидерам — «Сельское хозяйство и продукты питания». В отраслевом срезе распределение выручки на этот раз сильно смещено в сторону розничной торговли — на представителей торгового сектора пришлось более 50% совокупных доходов участников рейтинга. По числу делегатов от индустрии ритейл делит пальму первенства с фармацевтикой — оба сектора имеют в списке по девять резидентов.