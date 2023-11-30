На РБК вышла вторая часть фильма «Рекламный рынок в России»

29 ноября РБК выпустил заключительную часть фильма «Рекламный рынок в России». В год 145-летия российской рекламы генеральный директор, основатель и владелец Maer Константин Майор рассказал о работе своей креативной команды и о развитии индустрии в целом. Подробности Sostav узнал у представителей медиахолдинга.

«С запуском первого медиафасада в Москве мы задались целью узнать, кто эти люди, которые видят размещённую нами информацию на огромных уличных экранах, как их можно посчитать? Естественно, мы обратились к технологиям. Создали собственный ИТ-департамент, назвали его All-in-one Media, что переводится «Всё в одном» — всё в одном сплите, в одном рынке, в одном медиа. Департамент разработчиков создал специальное оборудование, которое считывает MAC-адреса каждого проезжающего или проходящего мимо медиаэкранов человека, всех тех, кто гипотетически видел рекламный контент. Это обезличенные данные телефона или мобильного устройства. Мы разработали собственную платформу, которая подключена к более чем 200 площадкам российского интернета. И эти собранные МАС-данные мы автоматически отправляем на каждую площадку, с которой закоммуницированы», — рассказал Константин Майор.

О технологии О2О — offline to online — рассказала руководитель направления стратегии и медиапланирования медиахолдинга Maer Надежда Чуйкина.

Надежда Чуйкина, руководитель направления стратегии и медиапланирования медиахолдинга Maer: Есть большой запрос от клиентов — найти аудиторию, которая увидела ролик на больших уличных экранах, а потом повторно прокомммуницировать с ними в диджитале. Ещё раз подчеркну, в собранных данных нет персональной информации, она обезличена. Но дальше мы с этим сегментом можем коммуницировать через нашу диджитал-платформу All-in-one Media либо передавать его клиентам, чтобы они провели коммуникацию в диджитале самостоятельно.

Константин Майор признаётся, у него с детства была мечта: чтобы то, чем он занимается, было полезно людям. Так, холдинг создал сеть нового медиа: медиафасады, медиаэкраны, объединённые единой системой управления, которая позволяет транслировать видео в режиме реального времени.

Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга Maer: Я всегда думал: как бы сделать эти экраны полезными? Потому что рекламный контент — это прекрасно, но хотелось бы, чтобы твоё медиа выполняло ещё и социальную миссию, было полезно людям. Ни один оператор в России не имеет такого набора технологий и систем безопасности, как наша сеть высокотехнологичных уличных экранов с централизованным управлением. Мы предложили и реализовали уникальный проект: провели трансляцию цитат послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию на всех экранах, медиафасадах, на всю страну в режиме реального времени.

Информационный контент на высокотехнологичных экранах нашёл отклик у жителей крупнейших российских городов. В 2023 году совместно с РБК Maer запустил на медиафасадах в Москве трансляцию ключевых событий Восточного экономического и Петербургского Международного экономического форумов.

Для безопасности проведения таких трансляций Maer разработал собственную платформу, которая исключает показ чужеродного, нежелательного контент при возможной хакерской атаке. На сегодняшний день медиахолдинг получил прядка 20 патентов на рекламные технологии, все они зарегистрированы в России.

В Maer создан собственный отдел дизайнеров 3D. Они создают для клиентов объёмный контент, который позволяет по-новому представить продукт или услугу. Как отмечают представители компании, 3D сносит четвёртую стену между контентом и зрителями и даёт ощущение присутствия, привлекает и дарит яркие эмоции. Maer реализует 3D как на угловых экранах, так и на обычных. Все конструкции медиахолдинга поддерживают такой формат.

Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга Maer: Мы всегда идём вперед. Если говорить о будущем рекламы, то, возможно, она скоро появится и в космосе — с учётом последнего законопроекта о размещении наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Я знаю, что будет что-то новое, что-то лучшее, к чему мы и стремимся!

Посмотреть первую и вторую части фильма «Рекламный рынок в России» можно по ссылке.