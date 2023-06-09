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18+
09.06.2023 в 14:49

РБК выпустил первую лимитированную коллекцию мерча с «РБКизмами»   

В нее вошли фразы из эфиров, заголовки материалов и крылатые выражения

Медиахолдинг РБК вдохновился реакцией аудитории на нашумевшую коллаборацию со SlovoDna и выпустил первую лимитированную коллекцию «РБКизмов». Она состоит из стильных худи, свитшотов, лонгсливов и футболок с эксклюзивными дерзкими надписями: фразами из эфиров, заголовками материалов и крылатыми выражения, а также с хитом прошлого года: «РБК — это про бизнес».

Слоган кампании — «Натяни настоящее вместе с РБК!» отражает настроение коллекции и тот факт, что холдинг умеет не только создавать серьезную журналистику, но и сохранять чувство юмора в постоянном информационном потоке. В качестве моделей на съемках выступили сотрудники РБК, непосредственно принимавшие участие в создании линейки.

РБК Креатив Мерч
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