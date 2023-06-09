РБК выпустил первую лимитированную коллекцию мерча с «РБКизмами»   

Медиахолдинг РБК вдохновился реакцией аудитории на нашумевшую коллаборацию со SlovoDna и выпустил первую лимитированную коллекцию «РБКизмов». Она состоит из стильных худи, свитшотов, лонгсливов и футболок с эксклюзивными дерзкими надписями: фразами из эфиров, заголовками материалов и крылатыми выражения, а также с хитом прошлого года: «РБК — это про бизнес».

Слоган кампании — «Натяни настоящее вместе с РБК!» отражает настроение коллекции и тот факт, что холдинг умеет не только создавать серьезную журналистику, но и сохранять чувство юмора в постоянном информационном потоке. В качестве моделей на съемках выступили сотрудники РБК, непосредственно принимавшие участие в создании линейки.