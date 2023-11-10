«Опора России» предложила расширить режим самозанятых на работающих в РФ граждан СНГ

Режим самозанятых предлагается распространить на граждан Содружества Независимых Государств (СНГ), работающих на территории России. Об этом ТАСС в кулуарах Русского экономического форума сообщил глава общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Сейчас зарегистрироваться в режиме самозанятых есть возможность у граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС; объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию). Они могут оформить такой статус без получения вида на жительство в России.

В мае Калинин предложил расширить перечень видов предпринимательской деятельности, позволяющих применять налоговый режим для самозанятых, а действие самого режима продлить после 2028 года.

В 2022 году в кулуарах ПМЭФа замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Андрей Бударин говорил «Ведомостям», что в правительстве обсуждают «предложения по корректировке параметров специального налогового режима для самозанятых», включая его расширение на граждан СНГ.

В России режим самозанятых в качестве пилотного проекта ввели в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях с 1 января 2019 года. С начала 2020 года этот режим расширили на 23 российских региона, а с 1 июля того же года — на все субъекты страны.

Режим самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

На прошлой неделе Российский союз промышленников и предпринимателей предложил поднять предельный уровень дохода для налога на самозанятых. Инициатива связана с общим уровнем инфляции и ростом доходов россиян. Сейчас порог дохода для самозанятых составляет 2,4 млн руб. в год.