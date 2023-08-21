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18+
21.08.2023 в 15:23

Российский бизнес попросил у властей не раскрывать финансовую отчётность до июля 2024 года

С 1 июля в России возобновилась обязанность компаний публиковать информацию о своей деятельности

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство России разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчётность до июля 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Письмо с такой просьбой на имя премьер-министра Михаила Мишустина организация направила в начале июля, подтвердили агентству в РСПП.

Как пояснили в объединении, соответствующее обращение связано с возобновлением с июля обязанности компаний раскрывать информацию о своей деятельности, действие которой приостанавливалось постановлением правительства РФ с весны 2022-го до конца июня 2023-го. Мера вводилась из-за риска расширения санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

Новое постановление правительства, которое вышло 4 июля, тоже позволяет скрывать чувствительные к санкционным рискам сведения в ряде случае, но в отличие от предыдущих правил не предполагает возможности компании не раскрывать, например, баланс и отчёт о своих финансовых результатах.

В РСПП считают, что редакция нового постановления в целом устраивает средний бизнес, однако «недостаточна для нивелирования санкционных рисков у крупнейших российских компаний». В союзе уверены, что документ «создаёт неоправданные риски для всей российской экономики». Свою мысль авторы письма обосновали тем, что в июне 2023-го в Европейском союзе вступили в силу расширенные критерии для введения санкций против любых юридических и физических лиц, работающих в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход российского бюджета.

«Находящаяся в свободном доступе отчётность упростит сбор информации о текущем финансовом состоянии компаний и их вкладе в экономику России для обоснования введения таких ограничений. В рамках анализа отчётности компаний, в том числе финансовой, появится возможность выявления экономических взаимосвязей, указывающих на неисполнение санкций, например, какие группы товаров экспортируются в большем объёме, чем ожидалось, и какие критические процессы обеспечиваются параллельным импортом», — говорится в письме РСПП, выдержку из которого привели в агентству в союзе.

Таким образом, РСПП просит правительство «в возможно короткий срок» скорректировать июльское постановление, чтобы разрешить компаниям до 1 июля 2024 года не публиковать полностью или частично финансовую отчётность. Если эта инициатива не будет поддержана, то союз предлагает альтернативный вариант: определить правительственным нормативным актом перечень компаний, которым будет разрешено скрывать упомянутую информацию.

РСПП бизнес
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