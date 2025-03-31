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31.03.2025 в 14:10

Расходы компаний на специалистов по ИИ могут достигать 500 млн рублей в год

Это связано с дефицитом кадров и высоким спросом на их услуги

Траты российских компаний на команду IT-специалистов, занимающихся внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в производственные процессы, могут составлять до 500 млн руб. в год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Ward Howell.

Средние зарплаты middle-разработчиков составляют 200−500 тыс. руб. в месяц, senior — 450−700 тыс. руб., экспертов-руководителей — от 700 тыс. руб.

На старте компании могут нанять команду из двух человек и приобрести базовый софт. Это обойдется им в сумму от 50 млн руб. в год. На полноценное внедрение крупных проектов понадобится ежегодно от 300 до 500 млн руб. (в эту сумму включены траты на оплату труда, оборудование и инфраструктуру).

ИИ-специалистам предлагают высокие зарплаты из-за дефицита таких кадров, наблюдающегося в России. Работодатели закрывают позиции в основном за счет переманивания сотрудников из других компаний. При этом собственного профильного резерва у них нет.

Сейчас активно внедряют искусственный интеллект треть крупных российских компаний. Остальных останавливают высокая стоимость ИИ-проектов и неопределенность в расчетах их окупаемости. Но в перспективе таких проектов будет больше.

Ранее сообщалось, что ИИ-решения способны выполнять около 34% рутинных задач трети офисных сотрудников. Это позволит компаниям ежегодно экономить до 4,13 трлн руб.

искусственный интелект
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