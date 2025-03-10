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10.03.2025 в 11:05

Бизнес сможет сэкономить больше 4 трлн рублей в год благодаря ИИ

Искусственный интеллект сокращает время выполнения задач и число ошибок

Решения, созданные на базе искусственного интеллекта (ИИ), способны выполнять около 34% рутинных задач одной трети офисных сотрудников. Это позволит компаниям ежегодно экономить до 4,13 трлн руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Инфомаксимум».

В конце 2024 года в России было порядка 36 млн офисных работников, их средняя зарплата — около 84 тыс. руб. Автоматизировать можно порядка 34% задач одной трети сотрудников, т. е. 12 млн человек. В результате бизнес сможет сэкономить на фонде оплаты труда больше 4 трлн руб., при этом не учитываются расходы на внедрение искусственного интеллекта.

Нейросети способны частично или полностью автоматизировать профессии и сферы, в которых заняты больше трети офисных работников. Так, автоматизировать можно работу в сфере клиентского обслуживания, сбора и анализа данных.

ИИ позволяет сократить траты на оплату труда, который можно автоматизировать, а также уменьшить сроки выполнения задач в два раза, число ошибок, исправлений, переработок и дублирования работ — на 70%.

Эксперты говорят, что внедрение ИИ может снизить операционные расходы компаний на 15−30% за счет автоматизации рутинных процессов, но необходим контроль качества.

Также стало известно, что российскому искусственному интеллекту до 2030 года понадобится 70 тыс. видеокарт. Сейчас их установлено не больше 10 тыс.

искусственный интелект
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