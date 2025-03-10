Бизнес сможет сэкономить больше 4 трлн рублей в год благодаря ИИ

Решения, созданные на базе искусственного интеллекта (ИИ), способны выполнять около 34% рутинных задач одной трети офисных сотрудников. Это позволит компаниям ежегодно экономить до 4,13 трлн руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Инфомаксимум».

В конце 2024 года в России было порядка 36 млн офисных работников, их средняя зарплата — около 84 тыс. руб. Автоматизировать можно порядка 34% задач одной трети сотрудников, т. е. 12 млн человек. В результате бизнес сможет сэкономить на фонде оплаты труда больше 4 трлн руб., при этом не учитываются расходы на внедрение искусственного интеллекта.

Нейросети способны частично или полностью автоматизировать профессии и сферы, в которых заняты больше трети офисных работников. Так, автоматизировать можно работу в сфере клиентского обслуживания, сбора и анализа данных.

ИИ позволяет сократить траты на оплату труда, который можно автоматизировать, а также уменьшить сроки выполнения задач в два раза, число ошибок, исправлений, переработок и дублирования работ — на 70%.

Эксперты говорят, что внедрение ИИ может снизить операционные расходы компаний на 15−30% за счет автоматизации рутинных процессов, но необходим контроль качества.

Также стало известно, что российскому искусственному интеллекту до 2030 года понадобится 70 тыс. видеокарт. Сейчас их установлено не больше 10 тыс.