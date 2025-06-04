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04.06.2025 в 07:20

РАН объединит сетью одаренных школьников

Она позволит углубленно изучать предметы под руководством ученых

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Российская академия наук (РАН) готовит сеть, которая объединит талантливых школьников. Она запустится на уже существующих школах с углубленным изучением предметов и будет изучать экспериментальные педагогические подходы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующую инициативу Минпросвещения.

Сначала проект апробируют в десяти учреждениях, а к 2040 году сеть должна распространиться на все регионы страны. Наработки предполагается передавать и обычным общеобразовательным школам.

Они предполагают углубленное изучение математики, естественно-научных и гуманитарных предметов. Также предусмотрено обязательное осуществление детьми учебно-исследовательской деятельности. Подготовит эти программы Научно-методический центр РАН, а учить по ним будут в базовых школах академии.

Проект «Базовые школы РАН» был запущен в 2018 году. В его рамках академия наук сотрудничает с общеобразовательными организациями — талантливые школьники углубленно изучают профильные предметы под руководством ученых из РАН.

Ранее ообщалось, что 88% опрошенных педагогов используют контент образовательных платформ для подготовки к занятиям. Также респонденты обращаются к учебной литературе (69%), публикациям в профессиональных сообществах (54%) и видеоматериалам известных авторов (49%).

РАН
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