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18+
26.10.2022 в 08:10

«Рамблер» запустил приложение – оно объединит новостной агрегатор и персонализированную ленту

Платформа собирает новости из 700 источников

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Портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co) представил сервис, который объединит новостной агрегатор и персонализированную ленту для каждого российского города. Картина дня формируется из проверенных медиаисточников с учётом интересов конкретного пользователя, сообщила Sostav пресс-служба компании.

Новости делятся на восемь тематических вертикалей, например, «Рамблер/женский», «Рамблер/кино», «Рамблер/доктор», «Рамблер/субботний». Дайджест самых важных событий реализован в формате «историй». Информационная лента состоит из двух частей, — сначала показаны ключевые новости на разную тематику, а далее следует контент на основе рекомендательных алгоритмов и предпочтений пользователей.

Персональная медиалента составляется в результате анализа более 700 официально зарегистрированных на территории России федеральных, региональных и тематических СМИ, в том числе материалы ресурсов медиахолдинга. Рекомендации можно самостоятельно настроить под свои интересы: новостные материалы, статьи, фото и видео.

Александр Крушин, директор по маркетингу портала «Рамблер»:

Для нас важно, чтобы новое приложение «Рамблера» соответствовало трендам медиапотребления. Во-первых, отражало актуальную для каждого пользователя новостную повестку в удобной форме — можно настроить тему оформления, шрифт, внешний вид ленты и добавить виджет с новостями на главный экран смартфона. Во-вторых, формировало персонализированную картину дня, основанную на их потребностях.

Компания намерена сделать приложение полноценной точкой входа во все сервисы портала — «Рамблер/почту», «Рамблер/погоду», «Рамблер/гороскопы» и другие. Приложение уже доступно в AppStore, GooglePlay, Rustore и AppGallery.

Ранее стало известно, что сервис «Новости», ранее принадлежавший «Яндексу», станет отдельной компанией со своей командой, брендом и стратегией по развитию. Свой агрегатор новостей запустила и социальная сеть ЯRUS.

Рамблер
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