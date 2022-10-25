Бывшие «Яндекс.Новости» получат собственный бренд

Сервис «Новости», принадлежавший Яндекс, станет отдельной компанией со своей командой, брендом и стратегией по развитию. Сервис не будет интегрирован в приложение «Дзена», сообщает ТАСС со ссылкой на директора по контенту платформы «Дзена» Рината Низамова.

На странице Dzen.ru, где осталась привычная поисковая строка «Яндекса», есть виджет с погодой, далее идут «Новости» и привычная лента «Дзена». «Но, пожалуй, это один из немногих факторов, которые нас объединяют», — сказал Низамов.

После завершения сделки по передаче «Дзена» и «Новостей» VK будет активно инвестировать в платформу «Дзен». По его словам, сервисы не будут пересекаться и конкурировать друг с другом. Они смогут помогать друг другу, в частности, «Дзен» в составе VK получит доступ к новой аудитории.

«Мы получим, уже получаем сейчас, больше данных об интересах новой аудитории. Ну и, таким образом, я думаю, что наши рекомендации станут более точными, более релевантными, более интересными», — пояснил Низамов.

Напомним, в сентябре «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» компании VK. Как отметили в «Яндексе», все изменения в её сервисах, связанные с продажей, будут появляться у пользователей постепенно.

Ранее сообщалось, что социальная сеть ЯRUS планирует заменить агрегатор «Яндекс Новости». Компания разработала систему умного ранжирования новостного контента и ежедневно публикует более 70 тыс. новостей из 10 тыс. источников, а также крупных Telegram-каналов.