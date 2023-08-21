«Райффайзенбанк» увеличил до $1 тысячи комиссию за входящие переводы в долларах

«Райффайзенбанк» с 1 сентября ужесточает правила приёма долларов из других банков, комиссия за зачисления в этой валюте составит 50% от суммы не менее $1 тыс. и не более $10 тыс., сообщается на сайте компании.

Новые правила коснутся как физических лиц, так и малого бизнеса и счетов предпринимателей. В сообщении банка указано, что новые правила введены из-за изменений рыночных условий.

С 20 июня «Райффайзенбанк» ввёл комиссию за зачисление долларов из других банков на счета физлиц в размере 50% от суммы перевода, но не более $500.

С 10 апреля «Райффайзенбанк» перестал подключать к новым зарплатным проектам российские компании.

В конце мая австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International запустила процесс передачи российского подразделения акционерам, сообщали источники Reuters. Тогда представитель компании подтвердил, что банк изучает возможные варианты сделок, которые могут привести к продаже или выделению российского подразделения «Райффайзенбанка».