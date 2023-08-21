Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Дарья Свистунова
Silver Mercury

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.08.2023 в 13:31

«Райффайзенбанк» увеличил до $1 тысячи комиссию за входящие переводы в долларах

С 1 сентября комиссия составит 50% как для физлиц, так и для компаний

«Райффайзенбанк» с 1 сентября ужесточает правила приёма долларов из других банков, комиссия за зачисления в этой валюте составит 50% от суммы не менее $1 тыс. и не более $10 тыс., сообщается на сайте компании.

Новые правила коснутся как физических лиц, так и малого бизнеса и счетов предпринимателей. В сообщении банка указано, что новые правила введены из-за изменений рыночных условий.

С 20 июня «Райффайзенбанк» ввёл комиссию за зачисление долларов из других банков на счета физлиц в размере 50% от суммы перевода, но не более $500.

С 10 апреля «Райффайзенбанк» перестал подключать к новым зарплатным проектам российские компании.

В конце мая австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International запустила процесс передачи российского подразделения акционерам, сообщали источники Reuters. Тогда представитель компании подтвердил, что банк изучает возможные варианты сделок, которые могут привести к продаже или выделению российского подразделения «Райффайзенбанка».

Валюта Райффайзенбанк денежные переводы Доллары
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.