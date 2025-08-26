Радио.Sostav: QR-коды как медиаканал

QR-коды давно стали частью повседневной жизни: ими оплачивают покупки, заходят в меню, проходят регистрацию. Сейчас этот инструмент пробуют интегрировать в телевидение. В новом выпуске «Радио.Sostav» эксперты рассказывают, насколько QR-коды эффективны и какое у них будущее на ТВ.
Сегодня в эфире:
- Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications;
- Сергей Фаткин, управляющий директор агентства Starlink;
- Мария Большакова, директор по маркетингу Weborama;
- Елена Овчинникова, диджитал-директор ICE Agency;
- Максим Витт, директор по развитию бизнеса Adspector.
Выпуск доступен по ссылке.