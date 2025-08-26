Sostav.ru

26.08.2025 в 10:30

Радио.Sostav: QR-коды как медиаканал

Будущее и перспективы QR-кодов в индустрии

QR-коды давно стали частью повседневной жизни: ими оплачивают покупки, заходят в меню, проходят регистрацию. Сейчас этот инструмент пробуют интегрировать в телевидение. В новом выпуске «Радио.Sostav» эксперты рассказывают, насколько QR-коды эффективны и какое у них будущее на ТВ.

Сегодня в эфире:

  • Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications;
  • Сергей Фаткин, управляющий директор агентства Starlink;
  • Мария Большакова, директор по маркетингу Weborama;
  • Елена Овчинникова, диджитал-директор ICE Agency;
  • Максим Витт, директор по развитию бизнеса Adspector.

Выпуск доступен по ссылке.

Weborama ТВ Starlink Pro-Vision Communications QR-коды ICE Agency Радио Sostav Adspector
