Радио.Sostav: QR-коды как медиаканал

QR-коды давно стали частью повседневной жизни: ими оплачивают покупки, заходят в меню, проходят регистрацию. Сейчас этот инструмент пробуют интегрировать в телевидение. В новом выпуске «Радио.Sostav» эксперты рассказывают, насколько QR-коды эффективны и какое у них будущее на ТВ.

Сегодня в эфире:

Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications;

Сергей Фаткин, управляющий директор агентства Starlink;

Мария Большакова, директор по маркетингу Weborama;

Елена Овчинникова, диджитал-директор ICE Agency;

Максим Витт, директор по развитию бизнеса Adspector.

Выпуск доступен по ссылке.