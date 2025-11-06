Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.11.2025 в 11:00

Радио.Sostav: креативы, которые вдохновляют

Агентства рассказывают, какие чужие кампании в этом году заставили их сказать «Вау»

Всем привет, в эфире Радио Sostav! В креативной индустрии мы часто говорим о наградах, бюджетах и KPI, но иногда главное — эмоция. Та самая искра, когда ты видишь чужую работу и думаешь: «Вот это красиво. Вот это смело. Вот это я бы хотел придумать сам».

Мы позвали представителей агентств и компаний, чтобы они честно рассказали, какие проекты в этом году вдохновили их по-настоящему.

Сегодня в выпуске:

  • Айта Лузгина, генеральный директор агентства КД ;
  • Анастасия Унгуряну, сооснователь Jago Agency ;
  • Елена Ситарская, директор клиентского сервиса DADA Agency ;
  • Виктор Китаев, креативный директор FMCG-направления DDVB ;
  • Елена Трунова, контентный директор Nectarin ;
  • Ирина Чтецова, бренд-директор Brandson (TSN) .

Выпуск доступен по ссылке.

Brandson DDVB Nectarin Dada agency Радио Sostav Jago Agency КД
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.