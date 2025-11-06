Радио.Sostav: креативы, которые вдохновляют

Всем привет, в эфире Радио Sostav! В креативной индустрии мы часто говорим о наградах, бюджетах и KPI, но иногда главное — эмоция. Та самая искра, когда ты видишь чужую работу и думаешь: «Вот это красиво. Вот это смело. Вот это я бы хотел придумать сам».
Мы позвали представителей агентств и компаний, чтобы они честно рассказали, какие проекты в этом году вдохновили их по-настоящему.
Сегодня в выпуске:
- Айта Лузгина, генеральный директор агентства КД ;
- Анастасия Унгуряну, сооснователь Jago Agency ;
- Елена Ситарская, директор клиентского сервиса DADA Agency ;
- Виктор Китаев, креативный директор FMCG-направления DDVB ;
- Елена Трунова, контентный директор Nectarin ;
- Ирина Чтецова, бренд-директор Brandson (TSN) .
Выпуск доступен по ссылке.