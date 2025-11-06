Радио.Sostav: креативы, которые вдохновляют

Всем привет, в эфире Радио Sostav! В креативной индустрии мы часто говорим о наградах, бюджетах и KPI, но иногда главное — эмоция. Та самая искра, когда ты видишь чужую работу и думаешь: «Вот это красиво. Вот это смело. Вот это я бы хотел придумать сам».

Мы позвали представителей агентств и компаний, чтобы они честно рассказали, какие проекты в этом году вдохновили их по-настоящему.

Сегодня в выпуске:

Айта Лузгина, генеральный директор агентства КД ;

; Анастасия Унгуряну, сооснователь Jago Agency ;

; Елена Ситарская, директор клиентского сервиса DADA Agency ;

; Виктор Китаев, креативный директор FMCG-направления DDVB ;

; Елена Трунова, контентный директор Nectarin ;

; Ирина Чтецова, бренд-директор Brandson (TSN) .

Выпуск доступен по ссылке.