«Радио Шансон» — 25 лет в эфире

15 августа «Радио Шансон» исполнилось четверть века с начала вещания. 25 лет душевных песен и теплых встреч радиостанция отпраздновала на высоте 327 метров над Москвой. Утреннее 2D-шоу с Артемом Деминым и Мариной Дымовой впервые вышло в эфир не из студии, а с 89 этажа самой высокой смотровой площадки Европы — PANORAMA360.

Главным украшением юбилейного эфира стал звездный марафон. Поздравить радиостанцию с 25-летием пришли Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Кай Метов, Алла Рид, группа «Воровайки» и группа «БумеR». В эфире прозвучало много любимых песен и теплых слов в адрес «Радио Шансон».

Еще одним долгожданным моментом праздничного эфира стал финал суперакции «Бархатный Круиз». Артем Демин и Марина Дымова определили победителя. Уже в сентябре Алена родом из Луганска отправится в незабываемое путешествие — морской фестиваль «Бархатный Шансон».

В этом году «Бархатный Шансон» вновь состоится на круизном лайнере. Новая встреча будет, как всегда, невероятной, а в честь 25-летия «Радио Шансон» особенно впечатляющей. Сразу после утреннего марафона состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю. Команда «Радио Шансон» и его звездные участники рассказали, какие сюрпризы ждут гостей на этот раз.

Эдуард Оганесян, генеральный директор Krutoy Media: В этом году легендарному событию исполняется 21 год — и с каждым годом оно только набирает обороты. То, что когда-то начиналось как уютный выездной корпоратив для коллектива «Радио Шансон», превратилось в масштабное культурное явление. Сегодня «Бархатный Шансон» — это узнаваемый бренд, который вызывает доверие у наших радиослушателей и любим у тысяч поклонников жанра по всей стране. Поначалу — небольшие встречи, теплые вечера, камерная атмосфера. Но искренний интерес публики, живая энергия и сила шансона сделали свое дело. Уже давно «Бархатный Шансон» узнают без привязки к радиостанции — как самостоятельный фестиваль, как атмосферу, к которой хочется прикасаться снова и снова. Сегодня это ежегодное музыкальное путешествие, где звучат настоящие песни и живут настоящие чувства. А последние три года фестиваль покоряет еще и морские горизонты: круизный формат превратил «Бархатный Шансон» в особенный опыт, в котором соединяются море, музыка, душа и свобода. С 13 по 20 сентября 2025 года мы вновь отплываем из Сочи — с полным составом участников, с полной загрузкой эмоций и с большой любовью к нашему слушателю. В этом году с нами: Александр Иванов и группа «Рондо», Валерий Курас, Евгений Кемеровский, группа «Воровайки», группа «Лесоповал», Сергей Куренков и другие артисты, которых объединяет не стиль, а душа. Наша задача — подарить людям настоящий праздник. Тот, к которому хочется возвращаться снова и снова. И мы делаем все, чтобы это стало возможным.

В прошлом году у фестиваля появилась своя премия. В рамках пресс-конференции наградную статуэтку «Хрустальный штурвал» с почетным титулом «Легенда Бархатного Шансона» вручили Евгению Кемеровскому. Кто станет обладателем награды в 2025 году — поклонники узнают на фестивале.

Евгений Кемеровский, автор и исполнитель шансона по-русски: Я очень благодарен «Радио Шансон». Если бы не эта радиостанция, мы никогда бы не услышали редкие песни Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума, Михаила Шуфутинского. «Радио Шансон» позволило честно показать песни нашего жанра. Я хотел бы, чтобы появлялись новые звезды шансона по-русски, и мы бы сразу принимали их в нашу семью.

На этом праздник не закончился — душевное веселье продолжил звездный марафон на сцене. Незабываемым подарком для всех посетителей стал праздничный концерт, посвященный 25-летию «Радио Шансон». Артисты подарили гостям свои песни и самые яркие эмоции.

Рустем Ахметшин, главный редактор «Радио Шансон»: С самого начала «Радио Шансон» создавалось для людей и о людях. Шансон по-русски — это зеркало нашей жизни, в котором отражается душа народа. Времена меняются, музыкальные тренды приходят и уходят, но шансон — вне времени. Он был, есть и будет с нами всегда. 25 лет наша радиостанция задает тон в этом жанре. «Радио Шансон» — это песни, которые трогают душу и сближают людей, это друг, который всегда рядом. В нашем эфире звучат легендарные хиты и современные популярные композиции, авторская песня, традиционный и новый городской романс, рок-музыка и народная песня, русский джаз и песни из любимых кинофильмов. Слушатели ценят «Радио Шансон» за искренность, любимые мелодии и ту особую атмосферу, которую нельзя найти больше нигде. Это радио, которое не просто играет музыку — оно говорит со слушателем на одном языке.

Эдуард Оганесян, генеральный директор Krutoy Media: Этот юбилей — не просто цифра, это целая история! Хочу поблагодарить наших ведущих, которые день за днем создают ту самую неповторимую атмосферу «Радио Шансон», а их голоса стали родными для миллионов слушателей. Огромное спасибо артистам, которые доверяют нам свои песни. Благодаря вам наш эфир наполнен настоящими хитами, которые знает и любит вся страна. Особые слова благодарности хочу сказать нашей команде — тем, кто работает за кадром. Ваш труд — это фундамент нашего успеха. И, конечно же, хочу поблагодарить вас, наши дорогие слушатели! Без вашей любви и поддержки не было бы этого удивительного 25-летнего пути. Дорогие друзья, спасибо, что все эти годы вы с нами. Спасибо за вашу преданность, за теплые слова, за радость встреч на концертах и фестивалях. 25 лет — это серьезный возраст, но мы полны сил и новых идей! Мы сделаем все, чтобы следующее 25 лет стали еще ярче.

Праздник прошел на высоте во всех смыслах! А «Радио Шансон» продолжает и дальше радовать поклонников жанра. Слушайте «Радио Шансон» — здесь звучит жизнь!

«Радио Шансон» входит в состав радиохолдинга Krutoy Media и ведет вещание с 15 августа 2000 года. За эти годы радиостанция завоевала огромную популярность среди москвичей, жителей России и ближнего зарубежья.

Отдельной вехой в развитии стал 2015 год, когда после приобретения радиостанции бизнесменом Михаилом Гуцериевым был реализован масштабный проект по модернизации инфраструктуры вещания. Проведено полное техническое переоснащение, включая обновление аппаратно-студийных комплексов, внедрение цифровых систем автоматизации эфира и современного оборудования для аудиопроизводства.

Особое внимание уделялось развитию мультимедийных форматов: именно тогда «Радио Шансон» стало одной из первых российских радиостанций, внедривших систему визуализации эфира. Это позволило расширить каналы дистрибуции контента и значительно повысить уровень вовлеченности аудитории.

Стратегические инвестиции Михаила Гуцериева в технологическую базу и производственные процессы не только обеспечили станции новое качество вещания, но и позволили ей занять устойчивые позиции на рынке медиакоммуникаций, став одним из лидеров отечественного радиовещания.