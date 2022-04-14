ЕМГ, «ГПМ Радио» и РМГ рассказали, как меняется радиоиндустрия в условиях новой реальности

Представители трёх ведущих радиохолдингов России — Европейской медиагруппы EMG (ЕМГ), «Газпром-медиа Радио» («ГПМ Радио») и «Русской Медиагруппы» (РМГ) сообщили об изменениях и трендах в радиоиндустрии.

По словам управляющего директора РМГ Дмитрия Медникова, в стратегии развития, выстраивания отношений с рекламодателями ничего не поменяется.

Дмитрий Медников, управляющий директор РМГ: Мы понимаем, что сейчас многие компании вынуждены корректировать маркетинговые стратегии, экономить бюджет и хотим таким образом поддержать клиентов. По этой же причине мы сохраняем скидки, действующие для постоянных партнёров на данный момент, однако развивать дисконтную политику не планируем, так как радиореклама по-прежнему остаётся востребованной.

Востребованным медиаканалу позволяют оставаться несколько факторов:

Большой охват радио. Около 80% жителей России. Кроме традиционных приёмников в авто, дома, офисах и на улицах, радио можно слушать с помощью любых популярных гаджетов — компьютеров, смартфонов, умных колонок и даже часов. Диджитал-вещание и вовсе демонстрирует положительную динамику. Всё более востребованными становятся плееры на сайтах и в мобильных приложениях радиостанций. Усиливается присутствие на онлайн-платформах: «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Rutube.

Около 80% жителей России. Кроме традиционных приёмников в авто, дома, офисах и на улицах, радио можно слушать с помощью любых популярных гаджетов — компьютеров, смартфонов, умных колонок и даже часов. Диджитал-вещание и вовсе демонстрирует положительную динамику. Всё более востребованными становятся плееры на сайтах и в мобильных приложениях радиостанций. Усиливается присутствие на онлайн-платформах: «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Rutube. Лояльность аудитории. По данным Mediascope, 77% (95 млн) жителей РФ еженедельно слушают различные радиостанции. (Mediascope, Radio Index — Россия 0+, январь-апрель 2020, Weekly Reach. Возраст 12+.)

По данным Mediascope, 77% (95 млн) жителей РФ еженедельно слушают различные радиостанции. (Mediascope, Radio Index — Россия 0+, январь-апрель 2020, Weekly Reach. Возраст 12+.) Диверсификация клиентской базы и сбалансированность рынка радиорекламы. По данным мониторинга рекламы Mediascope за 2021 год, доля самой крупной категории рекламодателей рынка радиорекламы не превышает 20%. (Данные мониторинга выходов рекламы Mediascope за 2019−2021 гг.; московское и сетевое размещение.)

По данным мониторинга рекламы Mediascope за 2021 год, доля самой крупной категории рекламодателей рынка радиорекламы не превышает 20%. (Данные мониторинга выходов рекламы Mediascope за 2019−2021 гг.; московское и сетевое размещение.) Появление новых категорий рекламодателей. По мере развития своего бизнеса всё больше внимания охватам радио уделяют игроки e-commerce и российские цифровые экосистемы. Коммерческий директор ЕМГ Мария Селиванова отмечает, что этот тренд проявился ещё в 2020 году, когда из-за пандемии люди активно перемещались в онлайн.

Мария Селиванова, коммерческий директор ЕМГ: Динамика прироста объёмов этих групп рекламодателей, в том числе VK, «Сбер» и «Яндекс», тогда составила 86% по отношению к 2019-ому. А в минувшем году рост по отношению к 2020-ому был уже 106%. Сейчас мы видим продолжение наметившейся тенденции.

Алина Ефимова, заместитель генерального директора по продажам сейлз-хауса «Газпром-медиа»: Мы уже наблюдаем заметное повышение заметное повышение активности ряда компаний, ранее не размещавшихся на радио. Сейлз-хаус ГПМ старается сейчас сохранить ценовую политику и избежать резкой инфляции для партнёров

Эксперты также подчеркнули, что радио, в отличие от большинства диджитальных ресурсов, обеспечивает рекламодателю безопасную и благоприятную среду. То есть, предоставить так необходимый сейчас brand safety — отсутствие деструктивного контента, формирующего ассоциации бренда с общим негативным фоном новостной повестки. Музыкальные радиостанции в силу своего формата гарантируют, что информация о товарах и услугах будет звучать в нейтральном и даже позитивном контексте, не зависящем от внешних обстоятельств.

По мнению коммерческого директора «Европейской медиагруппы» Марии Селивановой, вышеперечисленные преимущества радио позволят привлечь всей отрасли новый пул рекламодателей и продолжить эффективное сотрудничество с постоянными партнёрами, а также не допустить масштабного падения доходов ни за счёт снижения объёмов инвентаря, ни за счёт уменьшения его стоимости.