Radar создал маскота-киберкота для CYBERSTEEL

CYBERSTEEL — российский поставщик трубной продукции из нержавеющих марок стали. С целью создать и транслировать образ современного киберметаллурга компания обратилась к коммуникационному агентству Radar, в котором предложили идею маскота. Обо всех подробностях Sostav рассказала команда проекта.
Киберкот-металлург
Киберкот — персонаж, вдохновленный логотипом бренда. Технологичный и приветливый маскот располагает к себе и поддерживает рабочий настрой.
Эскиз сгенерирован в нейросети Midjourney и доработан командой агентства. Иллюстратор создал нужные ракурсы, дизайнеры выбрали текстуры, а CGI-художник воплотил финальный образ.
В гравировке, вышивке и других видах нанесения используется упрощенная версия персонажа. Еще одна адаптация в расслабленном и забавном стиле появилась в корпоративном стикерпаке для Telegram.
О сложном простыми словами
Киберкот должен был отобразить в бренде инновационность и дружелюбие. Маскот рассказывает о ценностях, погружает в корпоративную культуру и напоминает о безопасности на производстве. Зарифмованные сообщения привлекают внимание, не вызывая «баннерной слепоты» или раздражения.
Миссия компании и целостный портрет киберметаллурга были зафиксированы в легенде и манифесте CYBERSTEEL, а также в памятке для новых сотрудников.
Мария Шардакова, представитель пресс-службы компании CYBERSTEEL:
На текущий момент компания внедрила часть креативной концепции — рекламную кампанию по охране труда и промышленной безопасности. Сотрудники положительно восприняли идею с собственным маскотом — Киберкотом и общий стиль коммуникации. В течение 2025 года планируем реализовать концепцию в полной мере. Кроме того, для оценки эффективности внедрения новой концепции внутренних коммуникаций запланированы ежегодные замеры в рамках опроса вовлеченности.
Новая айдентика появилась в оформлении стен цеха и офиса, в соцсетях, на мерче, плакатах и роликах для пропаганды промышленной безопасности.
Состав творческой группы
ООО «Киберсталь» (клиент)
Radar (агентство)
Директор по стратегии: Антон Грищенко
Арт-директор: Даниил Шумаков
Дизайнеры: Даниил Шумаков, Максим Лотт
3D-дизайнер: Александр Назаренко
Иллюстратор: Диана Бегашева
Старший копирайтер: Дарья Лукина
Исполнительный директор: Мария Лопатина
Старший аккаунт-менеджер: Анастасия Горюшкина
Менеджер по развитию бизнеса: Дарья Храмцова