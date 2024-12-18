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18.12.2024 в 17:15

Radar создал маскота-киберкота для CYBERSTEEL

В агентстве разработали концепцию HR-коммуникаций и гайд креативных решений для сотрудников компании

CYBERSTEEL — российский поставщик трубной продукции из нержавеющих марок стали. С целью создать и транслировать образ современного киберметаллурга компания обратилась к коммуникационному агентству Radar, в котором предложили идею маскота. Обо всех подробностях Sostav рассказала команда проекта.

Киберкот-металлург

Киберкот — персонаж, вдохновленный логотипом бренда. Технологичный и приветливый маскот располагает к себе и поддерживает рабочий настрой.

Эскиз сгенерирован в нейросети Midjourney и доработан командой агентства. Иллюстратор создал нужные ракурсы, дизайнеры выбрали текстуры, а CGI-художник воплотил финальный образ.

В гравировке, вышивке и других видах нанесения используется упрощенная версия персонажа. Еще одна адаптация в расслабленном и забавном стиле появилась в корпоративном стикерпаке для Telegram.

О сложном простыми словами

Киберкот должен был отобразить в бренде инновационность и дружелюбие. Маскот рассказывает о ценностях, погружает в корпоративную культуру и напоминает о безопасности на производстве. Зарифмованные сообщения привлекают внимание, не вызывая «баннерной слепоты» или раздражения.

Миссия компании и целостный портрет киберметаллурга были зафиксированы в легенде и манифесте CYBERSTEEL, а также в памятке для новых сотрудников.

Мария Шардакова, представитель пресс-службы компании CYBERSTEEL:

На текущий момент компания внедрила часть креативной концепции — рекламную кампанию по охране труда и промышленной безопасности. Сотрудники положительно восприняли идею с собственным маскотом — Киберкотом и общий стиль коммуникации. В течение 2025 года планируем реализовать концепцию в полной мере. Кроме того, для оценки эффективности внедрения новой концепции внутренних коммуникаций запланированы ежегодные замеры в рамках опроса вовлеченности.

Новая айдентика появилась в оформлении стен цеха и офиса, в соцсетях, на мерче, плакатах и роликах для пропаганды промышленной безопасности.

Radar создал маскота-киберкота для CYBERSTEEL Radar создал маскота-киберкота для CYBERSTEEL Radar создал маскота-киберкота для CYBERSTEEL Radar создал маскота-киберкота для CYBERSTEEL

Состав творческой группы

ООО «Киберсталь» (клиент)

Radar (агентство)

Директор по стратегии: Антон Грищенко
Арт-директор: Даниил Шумаков
Дизайнеры: Даниил Шумаков, Максим Лотт
3D-дизайнер: Александр Назаренко
Иллюстратор: Диана Бегашева
Старший копирайтер: Дарья Лукина
Исполнительный директор: Мария Лопатина
Старший аккаунт-менеджер: Анастасия Горюшкина
Менеджер по развитию бизнеса: Дарья Храмцова

Radar CYBERSTEEL
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