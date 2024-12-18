Radar создал маскота-киберкота для CYBERSTEEL

CYBERSTEEL — российский поставщик трубной продукции из нержавеющих марок стали. С целью создать и транслировать образ современного киберметаллурга компания обратилась к коммуникационному агентству Radar, в котором предложили идею маскота. Обо всех подробностях Sostav рассказала команда проекта.

Киберкот-металлург

Киберкот — персонаж, вдохновленный логотипом бренда. Технологичный и приветливый маскот располагает к себе и поддерживает рабочий настрой.

Эскиз сгенерирован в нейросети Midjourney и доработан командой агентства. Иллюстратор создал нужные ракурсы, дизайнеры выбрали текстуры, а CGI-художник воплотил финальный образ.

В гравировке, вышивке и других видах нанесения используется упрощенная версия персонажа. Еще одна адаптация в расслабленном и забавном стиле появилась в корпоративном стикерпаке для Telegram.

О сложном простыми словами

Киберкот должен был отобразить в бренде инновационность и дружелюбие. Маскот рассказывает о ценностях, погружает в корпоративную культуру и напоминает о безопасности на производстве. Зарифмованные сообщения привлекают внимание, не вызывая «баннерной слепоты» или раздражения.

Миссия компании и целостный портрет киберметаллурга были зафиксированы в легенде и манифесте CYBERSTEEL, а также в памятке для новых сотрудников.

Мария Шардакова, представитель пресс-службы компании CYBERSTEEL: На текущий момент компания внедрила часть креативной концепции — рекламную кампанию по охране труда и промышленной безопасности. Сотрудники положительно восприняли идею с собственным маскотом — Киберкотом и общий стиль коммуникации. В течение 2025 года планируем реализовать концепцию в полной мере. Кроме того, для оценки эффективности внедрения новой концепции внутренних коммуникаций запланированы ежегодные замеры в рамках опроса вовлеченности.

Новая айдентика появилась в оформлении стен цеха и офиса, в соцсетях, на мерче, плакатах и роликах для пропаганды промышленной безопасности.

Состав творческой группы

ООО «Киберсталь» (клиент)

Radar (агентство)

Директор по стратегии: Антон Грищенко

Арт-директор: Даниил Шумаков

Дизайнеры: Даниил Шумаков, Максим Лотт

3D-дизайнер: Александр Назаренко

Иллюстратор: Диана Бегашева

Старший копирайтер: Дарья Лукина

Исполнительный директор: Мария Лопатина

Старший аккаунт-менеджер: Анастасия Горюшкина

Менеджер по развитию бизнеса: Дарья Храмцова