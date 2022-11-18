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18+
18.11.2022 в 14:03

Фактические зарплаты в России выросли в среднем на 6,4% за год

Лидерами роста стали строительные и транспортные компании

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Зарплаты в России с учётом дополнительных начислений в третьем квартале выросли в среднем на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года (на 5 тыс. руб., до 90,5 тыс. руб. до вычета налогов). Наибольший рост зафиксирован в отраслях с дефицитом кадров. Среди работников умственного труда зарплаты выросли в среднем на 5%, пишет РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Лидерами роста стали строительные и транспортные компании — доход работников вырос на 10% и 9% соответственно. В денежном эквиваленте на конец сентября средние зарплаты составляли порядка 68,8 тыс. и 58,6 тыс. руб.

У работников физического труда, массового и линейного персонала прирост был выше среднего и составил 7%. Зарплаты топ-менеджеров выросли меньше всего: с учётом премий и бонусов их доход увеличился только на 4%.

По словам экспертов, опрошенных изданием, речь может идти о «зарплатной гонке», когда компании повышают зарплаты для привлечения новых работников. Также отмечается тренд на поощрение менеджеров и управленцев экспертного уровня различными бонусами и премиями: их совокупный доход вырос на 7,3% и 8,5% соответственно и составил 213 тыс. и 179 тыс. руб.

По словам руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной, на этих специалистов в любой компании приходится наибольшая нагрузка в кризис. «Результаты их работы стали чаще стимулировать и поощрять премиями и бонусами, в то время как топ-менеджеров, судя по динамике фиксированного дохода, всё чаще оставляют без дополнительных выплат», — объяснила журналистам Данина.

Аналитики сервиса онлайн-рекрутинга изучили данные о совокупном доходе — их ежеквартально предоставляют больше 740 компаний из разных отраслей по всей России.

Мария Полищук
HeadHunter hh.ru
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