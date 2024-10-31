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31.10.2024 в 16:28

Треть россиян планируют работать в ноябрьские праздники

19% респондентов планируют работать все выходные

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Около трети россиян (32%) планируют выйти на работу в ноябрьские праздники. Таковы данные опроса «Авито Работа» (есть в распоряжении Sostav). Специалисты сервиса опросили 2 тыс. россиян.

Согласно результатам исследования, 19% респондентов собираются работать все праздничные дни, приуроченные ко Дню народного единства, — с 3 по 4 ноября. Еще 8% опрошенных указали, что будут работать только один день из этих выходных.

Подработать в праздничные дни рассчитывают 2% опрошенных, столько же респондентов хотят найти подработку у другого работодателя. Еще 2% участников опроса планируют в выходные заниматься работой «неофициально», чтобы закрыть срочные задачи.

32% респондентов не планируют работать в праздники. Для сравнения: в прошлом году 46% опрошенных не выходили на работу в праздники с 4 по 6 ноября.

Самой популярной причиной работы в День народного единства стала специфика деятельности, требующая присутствия в праздничные дни (41%). Среди других причин выхода на работу — возможность получить дополнительный заработок (25%), просьба работодателя (14%), срочные задачи и проекты, которые необходимо выполнить (10%).

Напомним, в понедельник в России началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.

Опрос исследование Авито Работа
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