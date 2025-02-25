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25.02.2025 в 16:03

Четверть россиян назвали «халтурой» работу, выполненную нейросетями

Чаще за неточности ИИ критикуют мужчины

Около четверти опрошенных россиян (26%) оценивают работу, созданную с помощью нейросетей, как «халтурную». При этом столько же респондентов — 26% — считают ее высококачественной. Чаще искусственный интеллект (ИИ) критикуют мужчины, чем женщины. Таковы данные SuperJob, их приводит РИА Новости. В исследовании сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.

Каждый второй участник опроса пока не определился с мнением, аргументируя свою позицию тем, что результаты зависят от качества управления процессами. Респонденты также считают, что в будущем ИИ может привести к безработице, а «стандартные обороты, сведения из сети, очень часто — плагиат чужих текстов».

Мужчины чаще критикуют искусственный интеллект (31% против 29% одобряющих), ссылаясь на его неточности и «профнепригодность», неспособность решать специфические задачи. Чем выше доход респондентов, тем больше скептицизма они выражают по поводу работы ИИ. Особенно это заметно среди людей с высшим образованием, которые критикуют нейросети чаще, чем опрошенные со средним профессиональным образованием.

Однако молодежь до 35 лет больше расположена к применению ИИ-технологий. Три из 10 респондентов в этой возрастной группе поддерживают использование нейросетей, отмечая их эффективность в решении однотипных задач и автоматизации процессов. Молодые люди считают, что ИИ значительно ускоряет и упрощает работу, а также помогает в решении рутинных задач, иногда даже превосходя начинающих SMM-специалистов в написании простых текстов.

Superjob исследование Молодежь нейросети
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