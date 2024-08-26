Рабочий день россиян увеличился до максимума впервые за 10 лет

Время, которое россияне тратят на работу, по итогам 2023 года достигло максимума с 2014 года. Так, средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 38 часов 12 минут. При этом доля тех, кто перерабатывает, уменьшается, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам. Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий — 39 часов 12 минут.

Самым трудозатратным видом экономической деятельности в прошлом году стала «транспортировка и хранение» — работники этой сферы посвящают выполнению обязанностей 39 часов 18 минут в неделю. Немногим меньше времени на работу тратят продавцы, механики и сотрудники обрабатывающих отраслей. В разрезе по должностям рекордсменами стали операторы станков и машин вместе со сборщиками и водителями, а также руководители.

Представитель Минтруда пояснил, что рост продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей, выхода работников из режимов неполного рабочего времени, а также минимизации производственных простоев.

Вместе с продолжительностью рабочего дня растут и доходы россиян. Денежные доходы на душу населения во II квартале составили 58 191 руб., что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей, таких как налоги и проценты по кредитам) выросли в апреле — июне на рекордные 9,6%.

В июле стало известно, что Всемирный банк перевёл Россию в категорию стран с высокими доходами населения. Банк оценил их в более чем $14 тыс. на душу населения.