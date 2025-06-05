Россиян ждет трехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня России

Следующая рабочая неделя будет сокращенной и продлится всего три дня в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом РИА Новости напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Согласно производственному календарю на 2025 год, россиян, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидают длинные выходные с 12 по 15 июня включительно. Таким образом, рабочими днями станут только понедельник, вторник и среда — 9, 10 и 11 июня.

День России был учрежден 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета РФ. С 1994 года он получил статус государственного праздника и носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете. В 1998 году в обращении к нации президент предложил называть его Днем России, а официальное закрепление нового названия произошло в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

День России считается одним из главных государственных праздников и символизирует начало нового этапа в истории страны. По традиции торжество сопровождается массовыми мероприятиями, концертами и вручением государственных наград.