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24.03.2025 в 14:30

Россияне смогут оплачивать услуги в Турции по QR-коду

Посол Турции в РФ рассказал о внедрении новой технологии для удобства туристов

Россияне, находящиеся в Турции, смогут оплачивать услуги с помощью QR-кода через мобильные приложения российских банков. Об этом сообщил посол республики в РФ Танжу Билгич на встрече туроператора Anex Tour, его слова приводит ТАСС. Посол подчеркнул, что процесс активно поддерживается турецким правительством.

Кроме того, уже доступны специальные карты Letim, которыми российские туристы могут расплачиваться в Турции. По словам дипломата, некоторые компании заключили соглашения с российскими банками, что позволяет пополнять карты с минимальной комиссией или без нее.

Как отметил посол, пополнение карт происходит через специальное мобильное приложение Letim, а расчеты в Турции проходят «без проблем». Меры значительно упрощают жизнь российских туристов с точки зрения оплаты услуг, подчеркнул он.

В конце прошлого года сообщалось, что ВТБ добавил опцию оплаты покупок за рубежом по QR-кодам.

Турция Россия Банки QR-коды
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