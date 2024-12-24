Россияне и бизнес оплатили QR-кодом покупки на сумму 2,6 трлн рублей

С января по сентябрь граждане и бизнес оплатили покупки с использованием QR-кода и биометрии на сумму 2,6 трлн руб. и 7,8 млрд руб. соответственно. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы», — говорится в сообщении регулятора.

Количество терминалов для приема безналичных платежей превысило 4,8 млн штук, увеличившись на 341 тыс. за первые три квартала 2024-го.

Как пояснили в ЦБ, с 2024 года отчетность участников рынка платежных услуг представляется по новым формам. Так, обновленная статистика в том числе включает операции, совершенные с помощью биометрии и QR-кодов.

Ранее ВТБ представил платежное решение, позволяющее клиентам банка оплачивать покупки за границей с помощью QR-кода в приложении «ВТБ Онлайн».