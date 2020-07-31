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31.07.2020 в 16:55

«Пятница!» вернет Ивлееву в «Орла и решку». После 500 тыс. просьб зрителей в Instagram

Съемки нового сезона начнут после улучшения эпидемиологической ситуации

Телеканал Пятница! вернет телеведущую Анастасию Ивлееву в передачу «Орел и решка». Решение приняли благодаря поклонникам — они оставили более 500 тыс. комментариев в Instagram, чтобы она вернулась в шоу, рассказали Sostav представители канала.

В «Пятнице!» обещают начать съемки нового сезона, как только в мире улучшится эпидемиологическая ситуация, а ограничения на перемещение снимут. Пока телеканал ищет для Ивлеевой соведущего. Не исключено, что в выборе напарника «Пятница!» тоже попросит помощи у поклонников «Орла и решки».

Николай Картозия, продюсер и генеральный директор «Пятницы!»:

Это первый случай, когда ведущего на сезон выбирает не совет продюсеров, а сотни тысяч зрителей. Мне нравится такое свободное волеизъявление. Ивлеева — наш претендент!

Ранее Ивлеева обратилась к своим 17,5 млн подписчиков — она в шутку попросила их оставить не меньше 500 тыс. комментариев с хэштегом #настюшкуврешку в аккаунте «Пятницы!» в Instagram. По словам ведущей, это помогло бы ей вернуться в проект.

После этого комментарии на странице канала начали появляться со скоростью 10 тыс. в минуту, говорят в «Пятнице!». Набрать 500 тыс. сообщений получилось «за считанные часы».

Пятница Орел и решка Анастасия Ивлеева
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