«Пятница!» вернет Ивлееву в «Орла и решку». После 500 тыс. просьб зрителей в Instagram

Вы сделали свой выбор и не оставили выбора нам 😂 Настя, пакуй чемоданы — будем снимать новый сезон!⁣ ⁣ Осталось только выбрать соведущего и дождаться открытия границ 🔥⁣ #настюшкуврешку @_agentgirl_ @orelireshka_official