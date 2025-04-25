Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.04.2025 в 13:10

Главный по чистоте: «Пятерочка» взяла на работу робота-уборщика

Он помогает поддерживать чистоту в торговом зале на протяжении всего дня

1

В одном из магазинов сети «Пятерочка» в Новосибирске появился робот-уборщик, который помогает поддерживать чистоту в торговом зале в течение дня.

Робот заменяет традиционные способы уборки, такие как поломоечные машины и ручной труд. Он может вымыть до 1 тыс. м² площади за час. Устройство работает автономно 9 часов, а на полную подзарядку ему требуется 4 часа. При этом робот самостоятельно определяет, когда необходимо поменять воду или подзарядиться.

Как рассказали Sostav в компании, одно из ключевых преимуществ робота — снижение потребления воды и моющих средств в 10 раз по сравнению с традиционными методами уборки.

Маленького помощника уже успели «принять» в коллектив — он стал полноценным членом команды. Покупатели с интересом следят за его передвижениями по залу.

Пятерочка робот робот-уборщик
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Event/PR
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.