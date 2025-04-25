Главный по чистоте: «Пятерочка» взяла на работу робота-уборщика

В одном из магазинов сети «Пятерочка» в Новосибирске появился робот-уборщик, который помогает поддерживать чистоту в торговом зале в течение дня.

Робот заменяет традиционные способы уборки, такие как поломоечные машины и ручной труд. Он может вымыть до 1 тыс. м² площади за час. Устройство работает автономно 9 часов, а на полную подзарядку ему требуется 4 часа. При этом робот самостоятельно определяет, когда необходимо поменять воду или подзарядиться.

Как рассказали Sostav в компании, одно из ключевых преимуществ робота — снижение потребления воды и моющих средств в 10 раз по сравнению с традиционными методами уборки.

Маленького помощника уже успели «принять» в коллектив — он стал полноценным членом команды. Покупатели с интересом следят за его передвижениями по залу.