X5 Group купила торговую сеть «Амба» в Хабаровском крае

Ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», сервисом Food.ru) объявил о покупке магазинов торговой сети «Амба» в Хабаровском крае. На месте торговых точек сети компания откроет «Пятёрочки», сообщает пресс-служба X5.

«Торговая сеть «Пятёрочка» получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49 122 квадратных метра», — указано в сообщении.

В бывших помещениях «Амбы» в Комсомольске-на-Амуре откроются 43 магазина «Пятёрочка», в Хабаровске — 14 точек, ещё 14 — в крупных районных центрах края.

Отмечается, что реконструкция всех объектов завершится к концу 2024 года. Первые магазины «Пятёрочка» открылись в регионе в марте. К концу 2023 года их число достигнет 100.

По итогам третьего квартала 2023 года X5 Group нарастила маркетинговые расходы. «По сравнению с прошлым годом затраты на маркетинг немного увеличились. Но это из-за того, что в прошлом году снижали их, а сейчас нормализовали», — уточнили ранее Sostav в пресс-службе компании.

Выручка Х5 в третьем квартале выросла на 22,9% в годовом выражении, до 796,2 млрд руб.