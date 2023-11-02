Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Интернет-маркетинг от агентства Сайткрафт
Mediacom.expert
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2023 в 13:00

X5 Group купила торговую сеть «Амба» в Хабаровском крае

На месте магазинов «Амба» откроются «Пятёрочки»

Ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», сервисом Food.ru) объявил о покупке магазинов торговой сети «Амба» в Хабаровском крае. На месте торговых точек сети компания откроет «Пятёрочки», сообщает пресс-служба X5.

«Торговая сеть «Пятёрочка» получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49 122 квадратных метра», — указано в сообщении.

В бывших помещениях «Амбы» в Комсомольске-на-Амуре откроются 43 магазина «Пятёрочка», в Хабаровске — 14 точек, ещё 14 — в крупных районных центрах края.

Отмечается, что реконструкция всех объектов завершится к концу 2024 года. Первые магазины «Пятёрочка» открылись в регионе в марте. К концу 2023 года их число достигнет 100.

По итогам третьего квартала 2023 года X5 Group нарастила маркетинговые расходы. «По сравнению с прошлым годом затраты на маркетинг немного увеличились. Но это из-за того, что в прошлом году снижали их, а сейчас нормализовали», — уточнили ранее Sostav в пресс-службе компании.

Выручка Х5 в третьем квартале выросла на 22,9% в годовом выражении, до 796,2 млрд руб.

Пятерочка Ритейл ритейлер X5 Group «Амба»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.