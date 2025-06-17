Вывески по-русски: Госдума ограничила использование иностранных слов в публичных надписях

17 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о защите русского языка, предусматривающий размещение вывесок и надписей только на русском.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в 2023 году группой депутатов, включая председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина. Законопроект вносит изменения в ряд федеральных законов, включая закон «О защите прав потребителей».

Согласно принятому проекту, информация, не являющаяся рекламой, но размещаемая на вывесках, указателях и иных объектах при осуществлении торговли и бытового обслуживания потребителей, должна быть представлена на русском языке. Дополнительно допускается использование государственных языков республик РФ или иных языков народов России — при условии, что информация на них идентична русскоязычной версии.

Также разрешено дублирование надписей на иностранных языках, но с обязательным соблюдением эквивалентности по содержанию, размещению и техническому оформлению: одинаковый цвет, тип и размер шрифта. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.

В закон «Об участии в долевом строительстве» также внесены изменения: теперь наименования объектов капитального строительства, которые планируется использовать в рекламе, должны быть выполнены исключительно кириллицей. При этом новые требования не распространяются на объекты, уже введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Ряд норм, предложенных в изначальной версии проекта, были исключены ко второму чтению. В частности, речь идет о поправках к законам «О средствах массовой информации» и «О рекламе», которые касались обязанности трансляции информационных программ на русском языке и ограничений на использование иностранных слов в рекламе.

«Законопроект важный. Государственный язык — основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия», — говорил ранее об инициативе спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Несмотря на то, что принятые Госдумой поправки не распространяются на товарные знаки и фирменные наименования, россияне в целом положительно оценивают идею русификации брендов. Согласно исследованию PR Perfect, 83% предпочитают русские названия англоязычным, поскольку они звучат понятнее и «по-домашнему», а 60% опрошенных полностью поддерживают или скорее поддерживают переход на русскоязычные наименования. 36% россиян готовы отказаться от покупки товара или услуги, если нейминг не вызывает у них доверия.