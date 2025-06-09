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09.06.2025 в 05:40

Путин подписал закон о регулировании БАДов

Документ уточняет особенности рекламы добавок

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях регулирования применения и рекламы биологически активных добавок (БАД). Закон опубликован на сайте Кремля.

В частности, документ запрещает распространение информации, содержащей предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, если их распространение в рознице под запретом.

Допускается назначение медицинскими работниками зарегистрированных БАДов, включенных в перечень и отвечающих установленным правительством РФ критериям качества, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Перечень БАДов и перечень показаний к их применению утверждаются Минздравом России по согласованию с Роспотребнадзором. Запрещается распространение информации о розничной продаже продукции, надлежащую маркировку или происхождение которой невозможно проследить.

Закон вводит механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже.

«Запрет на рекламу БАДов через интернет и требование о государственной регистрации помогут оградить потребителей от недостоверной информации и нелегальной продукции», — прокомментировал законопроект член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин.

БАД
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