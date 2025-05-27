Госдума приняла закон о блокировке сайтов, продающих незарегистрированные БАДы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, регулирующий применение биологически активных добавок (БАДов) в России. Роспотребнадзор наделят правом досудебной блокировки сайтов, продающих БАДы без маркировки и свидетельства о государственной регистрации. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае 2024 года и принят в первом чтении в июле. Согласно документу, ресурсы с информацией о БАДах, запрещенных к продаже, будут включать в реестр запрещенных сайтов.

Врачам разрешат назначать пациентам БАДы при наличии у них показаний к применению. Список биологически активных добавок и заболеваний, при которых их можно назначать, составит Минздрав при согласовании с Роспотребнадзором.

В перечень включат БАДы, которые в том числе произведены в РФ, отвечают установленным правительством критериям качества и требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кабинет министров сможет устанавливать особенности регулирования применения БАДов и их регистрации.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал, что требования к производству БАДов ниже, чем у лекарств. Год назад на российских маркетплейсах нашли биологически активные добавки, из‑за которых в Японии пострадали сотни человек, в России эти БАДы не были зарегистрированы и их продажа была под запретом. Тогда заблокировать информацию о продаже таких добавок можно было только по решению суда.

«Теперь же мы наделяем Роспотребнадзор правом досудебной блокировки сайтов с информацией, где размещены запрещенные к продаже БАДы. Это ускорит процесс вывода из нелегального оборота БАДов, запрещенных к продаже, и, следовательно, обезопасит здоровье наших граждан», — сообщил Леонов, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.