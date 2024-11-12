Госдума одобрила закон о запрете пропаганды чайлдфри в СМИ, рекламе и интернете

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри (отказ от рождения детей) в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Запись об этом появилась думской электронной базе данных.

Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы. Закон обязывает владельцев сайтов или информационных систем вести мониторинг, выявляя контент, пропагандирующий отказ от рождения детей.

Распространение пропаганды чайлдфри будет являться основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Фильм, содержащий пропаганду отказа от деторождения, не получит прокатного удостоверения.

Что касается рекламы в СМИ, то она также не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую пропаганду отказа от деторождения.

В конце сентября Володин уточнил, что решение женщины отказаться от деторождения не подпадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Тогда же спикер напомнил, что цель законопроекта — пресечь любой деструктивный контент, который способен повлиять на решение о рождении детей.

Еще одна одобренная сразу во втором и третьем чтениях инициатива предусматривает штрафы до 5 млн руб. за пропаганду чайлдфри.

Так, физическим лицам за нарушение закона грозит взыскание в размере до 100 тыс. руб., должностным лицам — до 200 тыс. руб., юридическим — до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если пропаганда направлена на несовершеннолетних лиц, то границы штрафов увеличиваются вдвое. За распространение идей бездетности в СМИ или интернете штраф для граждан составит до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб., для юридических — до 4 млн руб.

Максимальный штраф составит до 5 млн руб. Наказание грозит юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних через интернет или СМИ. С граждан в этом случае могут взыскать до 400 тыс. руб., с должностных лиц — до 800 тыс. руб.

Напомним, в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри Госдума приняла в середине октября.