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28.07.2020 в 07:25

Владимир Путин наградит артистов и блогеров за продвижение голосования по Конституции

Поощрят и знаменитостей, работавших в пандемию

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Президент Владимир Путин наградит граждан, которые участвовали в подготовке, проведении и информировании о голосовании по Конституции. В наградной список войдут чиновники, общественные деятели и артисты, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В Кремле уже начали составлять список потенциальных получателей наград — орденов, медалей, благодарностей и почетных грамот президента. В него могут войти сотрудники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены Общероссийского народного фронта, «Единой России» и рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

По словам источников издания, не забудут также некоторых артистов и блогеров — их наградят не только за ролики и информирование о плебисците, но также за деятельность в период пандемии. Например, отметят Владимира Машкова и Сергея Безрукова, которые бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции.

Когда именно может состояться награждение, источники издания не сообщили. По словам двух из них, между составлением списков, подписанием документов и награждением обычно проходит несколько месяцев.

Ранее Sostav выяснил, кто из блогеров акивнее всего рекламировал голосование по поправкам. Ксения Бородина оказалась на первом месте — её пост набрал почти рекордные 175 тыс. лайков. в список попали и врач Елена Аньшина, и даже чтец и любитель политики Анна Егоян. Помимо лайков, блогеры собрали много негатива, после чего закрыли комментарии.

Напомним, общероссийское голосование по Конституции проходило с 25 июня по 1 июля (основной день). По данным ЦИК, изменения поддержали 77,92% (почти 58 млн) проголосовавших. Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что жалоб, которые бы требовали отдельного рассмотрения комиссией, нет, а итоги голосования являются «бесспорными».

Владимир Путин Знаменитости Награда
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